CELEBRIDADES Esposa de Bruce Willis, diagnosticado com demência, indica que o ator não consegue mais falar Emma Heiming, esposa de Bruce Willis, usou as redes sociais para criar conscientização sobre a demência frontotemporal através de uma campanha lançada este ano

Em fevereiro do ano passado, Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que o afastou das telas e o levou a ser cuidado por sua esposa e filhas.



Nesse sentido, sua esposa, Emma Heming, usa as redes sociais para conscientizar sobre esta rara doença de Bruce Willis; em sua última postagem, incluiu a mensagem que o próprio ator teria gostado de dar e gerou dúvidas se ele realmente pode falar ou não.





O diagnóstico que Bruce Willis recebeu no início do ano passado foi o impulso para que Emma Heming iniciasse uma campanha fornecendo informações e aconselhamento sobre demência frontotemporal. Atualmente, ela está arrecadando fundos e realizando ações para aumentar a conscientização sobre a doença.

No vídeo publicado esta semana, Heming falou para seus mais de 945 mil seguidores no Instagram e compartilhou as últimas atualizações sobre o estado de saúde; ela mencionou duas pessoas que estão pedalando pelos Estados Unidos para incentivar uma mudança no tratamento da FTD. E nesse contexto, imaginou o que Bruce Willis teria dito a respeito.

"Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês", disse ela. A postagem recebeu milhares de curtidas e mensagens para o ator, que está sob os cuidados de seus familiares. No entanto, suas palavras não passaram despercebidas e geraram todo tipo de dúvidas sobre se o ator de Duro de Matar ainda pode falar ou não.

Alguns dias atrás, sua filha mais velha, Rumer Willis, esteve no programa Today para falar sobre os próximos projetos de sua mãe e mencionou o estado geral de Bruce.

"Ele está muito bem", ela assegurou, e também compartilhou um lado afetuoso de seu pai, que passa tempo com sua filha mais velha, Lauetta. "Na verdade, eu o vi pouco antes de vir para Nova York. Lou está começando a dar seus primeiros passos e caminhou até ele. Foi muito doce", ela disse.

É importante destacar que seu círculo mais íntimo, composto por sua esposa atual, sua ex-esposa (Demi Moore) e suas filhas, é responsável por fornecer detalhes sobre a saúde do reconhecido ator, que possui milhares de fãs ao redor do mundo. No entanto, no final do ano passado, o roteirista e amigo de Willis, Glenn Gordon Caron, afirmou que visita Bruce todos os meses e mantém contato direto com sua família. Naquela ocasião, ele revelou que o ator enfrenta certas dificuldades na fala, mas não afirmou que ele a perdeu completamente.

Em uma entrevista ao New York Post, o roteirista de Luz de Lua disse: "Eu tento visitá-lo todos os meses, embora nem sempre consiga... O que torna sua doença tão assustadora é que, se você já passou algum tempo com Bruce, sabe que ninguém tem mais alegria de viver do que ele... Ele amava a vida e adorava acordar todas as manhãs e viver ao máximo."

"A minha sensação é que entre um e três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal. Costumava ser um leitor voraz, uma característica que ele não queria que as pessoas soubessem sobre ele, e agora não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas já não estão disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, sabe que é o Bruce e está grato por ele estar lá; mas a alegria de viver se foi", ele disse naquela ocasião.

