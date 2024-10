A- A+

Fotografia Exposição "Nosotras" destaca o olhar feminino sobre o universo das mulheres através da fotografia A mostra será exibida na Christal Galeria, no bairro do Pina, a partir desta quinta (17)

A Christal Galeria, localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, inaugura, na próxima quinta-feira (17), às 19h, a exposição fotográfica “Nosotras”.

A mostra coletiva, que é gratuita, contará com as fotografias de 31 integrantes do coletivo Fotógrafas em Pernambuco, incluindo Clarice Melo, fotógrafa da Folha de Pernambuco.

Com curadoria de Gisele Carvallo, a exposição apresenta obras que exploram, por meio de imagens conceituais e documentais, a multiplicidade do universo feminino.

As fotografias expostas abordam temas como ancestralidade, diversidade, pesos sociais e patriarcais, percorrendo a pluralidade das figuras femininas na natureza, na subjetividade do ser e nos retratos clicados por lentes-corações que olham, enxergam e plasmam, em fotografias, a sensibilidade do assunto.

A exposição promete trazer ao público uma reflexão e experiência sensorial e emocional, por meio de olhares que capturam a essência de cada mulher retratada. Através das lentes das fotógrafas, a imensidão feminina ganha vida e expressão em uma narrativa visual potente e poética.

Serviço:

Exposição Coletiva: "Nosotras"

Data: 17 de outubro de 2024

Horário: 19h

Local: Christal Galeria - Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina, Recife-PE

Entrada gratuita



