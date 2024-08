Fabio Assunção: 'Meus 53 anos são uma libertação'

A- A+

Fabio Assunção falou à jornalista Maria Fortuna sobre como tem lidado com a passagem do tempo. O ator é o quarto convidado do videocast " Conversa Vai, Conversa Vem", no ar no canal do GLOBO no YouTube e nas redes sociais do jornal.

Fabio contou como tem sido envelhecer para alguém que, muitas vezes, ocupou o lugar de galã:

— É uma libertação. Não restringindo à coisa do galã porque sempre lutei para não ficar estigmatizado nessa categoria de galã, inclusive no meu critério de escolhas de trabalhos. Mas os meus 53 anos são libertadores — define o ator.

O ator diz que, com a maturidade, passou a não dar mais importância para certas coisas.

— É um momento de se despir de desejos que nem são nossos. Faço análise por Zoom (há 21 anos com o mesmo analista). Em relação à vaidade... não tenho mais carro. Passava dois anos, pensava "vou trocar, porque agora tem um modelo e tal". Agora, falei: "Pra que ter carro?" É multa que que não sabe de onde veio, lugar para estacionar... Já percebi que não preciso.

Fabio comparou sua visão dos cinquentões quando estava na adolescência e como se sente hoje:

— Pensava em como estaria aos 50. Converso muito isso com a Drica (Moraes, com quem está em cartaz com a peça "Férias"). Hoje, a gente tá no gás, saltitando. Até a cabeça está mais fresca. É questão de se reposicionar na vida. Tenho 53 e estou motivado, com energia e trazendo alegria. Às vezes, não tem alegria e você escuta a sua tristeza e recupera a alegria.

O ator conta que o tem deixado feliz é o trabalho e os filhos:

— Estou num estado de alegria constante, estável, sabe? Não é uma alegria eufórica, uma animação. Estou tranquilo.

