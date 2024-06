A- A+

Saúde Famosos desejam boa recuperação para Mônica Martelli, diagnosticada com infecção bacteriana Atriz de 56 anos ficou nove dias internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, mas já teve alta

Diagnosticada com infecção bacteriana, a atriz Mônica Martelli vem recebendo apoio de famosos nas redes sociais. No post publicado no perfil da atriz nas redes, que explica seu quadro de saúde, foram vários os comentários carinhosos com ela. "Querida, franca recuperação para você", escreveu Camila Pitanga. "Melhoras, meu amor", disse Preta Gil.

Segundo a nota, Martelli ficou nove dias internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ela recebeu alta, mas precisará seguir em repouso, de acordo com as orientações médicas. Por esse motivo, explica o comunicado, a atriz de 56 anos teve de adiar a única apresentação que faria da peça "Minha vida em marte" em Brasília, nesta quinta-feira (6), para o dia 26 de junho. "Mônica agradece o carinho dos fãs e da imprensa, assim como a compreensão do público, e espera vê-los na nova data", conclui o informe.

As mensagens de apoio à atriz continuaram. Alexia Dechamps, Alexandra Richter e Sophia Valverde se somaram ao coro que está na torcida por Martelli. "Melhoras", escreveu as atrizes Beth Goulart e Maria Clara Gueiros, além do ex-deputado Jean Wyllys.

Veja a publicação a seguir:

