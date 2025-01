A- A+

Polêmica Famosos reagem a suposta lista com "exposed" de influenciadores digitais e artistas Nomes como Eliezer, Carla Diaz, Bia do Brás e Malu Borges se manifestam após vazamento de arquivo feito por profissionais do mercado publicitário

Uma suposta planilha feita por profissionais do mercado publicitário — com descrições detalhadas do comportamento de dezenas de influenciadores digitais, artistas e celebridades brasileiras — vem provocando barulho nas redes sociais nesta semana.

Após o vazamento do arquivo no X, nomes citados na lista, entre os quais a atriz Carla Diaz e o ex-BBB Eliezer, se manifestaram publicamente acerca do assunto.

Influenciadora de moda com 5,9 milhões de seguidores no TikTok, Malu Borges é uma das figuras mais criticadas no tal documento.

Em diferentes textos supostamente escritos por quem trabalha diretamente na criação de conteúdos publicitários para redes sociais, ela é citada como "terrível" e "simplesmente insuportável".

"Ela é uma folgada que acha que tudo tem que ser do jeito dela", diz um dos trechos.

Nesta sexta-feira (24), Malu Borges usou as redes para dizer que "todo feedback é valido". A jovem de 27 anos ressaltou que ficou feliz com o fato de todos os comentários a seu respeito serem direcionados apenas ao trabalho.



"Ninguém ali falou sobre a Maria Luiza pessoal, sabe? Isso me tranquiliza", afirmou ela. "Eu tenho muita dificuldade com briefings que não são cocriados junto comigo. Não existe fórmula mágica para criar conteúdo, sabe?", frisou.

A atriz e ex-BBB Carla Diaz fez do limão, uma limonada. Na tal lista, ela é citada como algúem que "faz um bom trabalho", mas que é "aproveitadora".

"Aproveitou da collab para gastar mais que o saldo permitido e depois ficou cobrando a empresa do valor exorbitante que gastou para fazer o vídeo. Era uma publi para uma marca de supermercado online. Ela resolveu pedir o estoque máximo de sorvete da Bacio di Latte para encher a sua geladeira, extrapolando o saldo limite combinado", diz o texto.

Pois bem, na noite da última quinta-feira (23), ela respondeu a polêmica com uma... ação publicitária.

Em vídeo publicado no Instagram, ela aparece mostrando a geladeira lotada com caixas de uma marca de sorvete e se deliciando com a guloseima. "Vazou eu na planilha também. Mas olha isso aqui", brincou ela.

Marido de Viih Tube, o ex-BBB Eliezer celebrou o fato de ter sido elogiado na planilha. "Ele entrega e dá muito resultado em campanhas, então vale muito a pena", diz o texto.

"É um bom feedback do que estou construindo aqui. No final do ano passado já tinha aparecido na lista dos mais engajados do ano E olha que meu número de seguidores não é tão expressivo comparado a tantos outros influencers enormes que admiro", afirmou ele, por meio do Instagram.

A ex-BBB Bia do Brás também ganhou elogios na planilha. "A Bia é extremamente dedicada e educada com todos, pra ela não tem tempo ruim. Foi pontual no horário combinado, todas as entregas foram cumpridas no prazo e o engajamento foi ótimo", diz o texto.

Ela celebrou o fato por meio das redes sociais. "Que alegria ler isso. Gratidão", afirmou, por meio dos Stories no Instagram.

O influenciador digital Álvaro é um dos poucos que aparecem com mais de uma avaliação — positivas e negativas.

Ele disse, por meio do Instagram, que manteve o foco apenas nas palavras boas e rebateu as colocações de que já abandonou trabalhos no meio.

"Vieram muitas marcas e achei que ia dar conta de tudo. Às vezes chega o briefing, a proposta, e eu me proponho a entregar em dois dias e realmente não consigo", justificou.

Veja também