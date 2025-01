A- A+

CINEMA Pé quente! "Ainda estou aqui" é o terceiro filme com Fernanda Montenegro indicado ao Oscar Antes da participação no novo longa de Walter Salles, atriz de 95 anos estrelou "Central do Brasil" e integrou o elenco de "O que é isso, companheiro?"

Além de mãe de Fernanda Torres, a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro e a segunda a ser indicada para a categoria no Oscar (a primeira foi ela própria, por Central do Brasil, em 1999), Fernanda Montenegro também é pé quente na principal premiação da indústria cinematográfica mundial.

A atriz de 95 anos integrou o elenco de três dos cinco filmes indicados na categoria de melhor longa internacional, incluindo "Ainda estou aqui", anunciado entre os finalistas na manhã desta quinta-feira (23). Anteriormente, ela também fez uma participação em 'O que é isso, companheiro?' (1997), de Bruno Barreto, e estrelou "Central do Brasil" (1998), também de Walter Salles. Além destes, os outros longas brasileiros indicados a filme internacional foram O pagador de promessas" (1962), de Ancelmo Duarte, e "O quatrilho" (1995), de Fábio Barreto.





Relembre a atuação de Fernanda Montenegro em todos os longas:

'O que é isso, companheiro?'

No longa de Bruno Barreto, que também conta com a presença de Fernanda Torres no elenco, Fernanda Montenegro fez uma participação como Dona Margarida, a mulher de um militar que desconfia da movimentação de militantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e da Ação Libertadora Nacional (ALN), que culminaria no sequestro do embaixador americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969.

'Central do Brasil'

Em "Central do Brasil", de Walter Salles, Fernanda Montenegro interpreta ex-professora Dora, que escreve cartas para analfabetos na estação de trem carioca que dá nome ao filme, onde conhece Josué (Vinícius de Oliveira), um menino cuja mãe acabou de morrer, com quem atravessa o país para buscar seu pai. O longa foi indicado não só a melhor filme internacional, mas também a melhor atriz com Fernanda Montenegro. O italiano "A vida é bela", de Roberto Benigni acabou levou a estatueta e a atriz perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare apaixonado".

'Ainda estou aqui'

No novo longa de Walter Salles, Fernanda Montenegro faz uma participação como a protagonista Eunice Paiva já em seus anos finais, assumindo o papel interpretado por Fernanda Torres na maior parte do filme. Na sequência final, Fernanda Montenegro tem uma atuação silenciosa, vivendo a viúva do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), torturado em morto pela ditadura militar, já sob os efeitos do Alzheimer, com o qual conviveu por 14 anos. Na vida real, a advogada morreu em 2018, 22 anos após conquistar o reconhecimento que o marido foi assassinado pelo Estado.

