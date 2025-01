"Ainda estou aqui" é o primeiro longa brasileiro indicado ao Oscar de melhor filme

A- A+

Aguardado na lista dos indicados ao Oscar em categorias como filme internacional, atriz (pela qual Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro) ou mesmo roteiro adaptado, " Ainda estou aqui" surpreendeu e foi indicado entre os longas que concorrem a melhor filme, o principal prêmio da noite. Além disso, foram confirmadas as indicações a melhor filme internacional e a melhor atriz, para Fernanda Torres.

A lista foi anunciada na manhã desta quinta-feira (23), em cerimônia apresentada por Rachel Sennott e Bowen Yang, realizada do Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills.

Foi a primeira vez na História que uma produção brasileira foi indicada na categoria. Antes, “O pagador de promessas”, em 1963; "O quatrilho", em 1996; 'O que é isso, companheiro?', em 1998, e " Central do Brasil", em 1999, concorreram a melhor filme internacional (neste último, Fernanda Montenegro também disputou o troféu de atriz).





Em 2004, "Cidade de Deus” de Fernando Meirelles, foi indicado às categorias de direção, roteiro adaptado, fotografia e edição. "O menino e o mundo" esteve na disputa de melhor animação em 2016. E "Democracia em vertigem" disputou o prêmio de melhor documentário em 2020.

Walter Salles chega ao seu terceiro trabalho a receber indicações na premiação: além de "Ainda estou aqui" e "Central do Brasil", o diretor carioca, de 68 anos, também esteve na disputa em 2005, com "Diários de motocicleta", vencedor do Oscar de melhor canção original com "Al otro lado del río", de Jorge Drexler. O filme também foi indicado a melhor roteiro adaptado.

Mudança no calendário

Este ano, a votação foi impactada pelos devastadores incêndios na Califórnia, o que levou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a estender o prazo para envio dos votos até 17 de janeiro. Com isso, a cerimônia de anúncio dos indicados também foi adiada para esta quarta-feira.

Os incêndios na Califórnia também impactaram o cronograma de eventos do Oscar 2025. O tradicional almoço dos indicados, que seria realizado em 10 de fevereiro, foi cancelado, assim como a cerimônia de premiação técnica e científica, que foi adiada para uma data ainda não definida. No entanto, a entrega dos prêmios segue confirmada para 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

