"Ainda estou aqui" é o terceiro filme de Walter Salles a concorrer ao Oscar; relembre

De todos os nomes da equipe de "Ainda estou aqui", um já estava acostumado a acordar cedo e ouvir o título de seu filme entre as produções indicadas ao Oscar: Walter Salles. O diretor carioca, de 68 anos, chega ao seu terceiro trabalho a receber indicações na premiação mais importante da sétima arte.





Há 26 anos, Walter Salles viu seu " Central do Brasil" receber indicações a melhor filme internacional e melhor atriz, e comemorou a notícia ao lado de Fernanda Montenegro. A dupla compareceu à cerimônia, mas acabou derrotada por "A vida é bela" e Gwyneth Paltrow ("Shakespeare apaixonado"), nas respectivas categorias.

Seis anos depois, no Oscar 2005, outro filme do cineasta esteve na disputa. E dessa vez, o longa saiu premiado. Trata-se de "Diários de motocicleta", vencedor do Oscar de melhor canção original com "Al otro lado del río", de Jorge Drexler. O filme também foi indicado a melhor roteiro adaptado.

O Oscar 2025 acontece no dia 2 de março.

