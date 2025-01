A- A+

ESTE ANO "Ainda estou aqui", "O auto da Compadecida 2" e "Chico Bento" impulsionam cinema nacional em 2025 Filmes brasileiros ocupam 30% do market share em janeiro

O cinema brasileiro começou com tudo em 2025. Além dos sucessos de " Ainda estou aqui" e " O auto da Compadecida", lançados em novembro e dezembro de 2024, respectivamente, filmes como "Chico Bento e a goiabeira maraviosa", "MMA — Meu melhor amigo", "Malu" e "Baby" ajudaram o cinema nacional a alcançar a marca de 30,9% do market share no país, segundo a Ancine.

Isso significa que quase 1/3 dos ingressos vendidos no Brasil foram de filmes nacionais. O número é relevante, uma vez que no ano passado a fatia de mercado do cinema nacional foi de pouco mais de 10%. Em 2023, a situação foi ainda pior, ficando em 3,3%.





No último final de semana, quatro filmes brasileiros ocupara o top 10 no país, sendo que três ficaram dentre os cinco primeiros. Até o momento, "Ainda estou aqui" tem público total de 3,5 milhões de espectadores. Já "O auto da Compadecida 2" foi visto por 3,3 milhões de pessoas. "Chico Bento" acumula 442 mil ingressos vendidos, enquanto que "MMA" estreou levando 46 mil pessoas às salas.

Veja o top 10 das bilheterias brasileiras no fim de semana:

"Mufasa: O rei leão"

"Sonic 3"

"O auto da Compadecida 2"

"Ainda estou aqui"

"Chico Bento e a goiabeira maraviosa"

"Nosferatu"

"Lobisomem"

"Moana 2"

"Babygirl"

"MMA — Meu melhor amigo"

Veja também