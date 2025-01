A- A+

Cinema Influencer que viralizou com Machado de Assis exalta "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres Americana Courtney Henning Novak gravou um vídeo logo após sair da sessão do longa de Walter Salles

"Extraordinário", "quase perfeito", "uma lembrança do que o cinema pode ser". Essa foi a reação da tiktoker americana Courtney Henning Novak ao sair de uma sessão de " Ainda estou aqui".

A produtora de conteúdo ficou conhecida no Brasil por seus elogios a Machado de Assis, e desde então tem se conectado com a cultura brasileira.

No vídeo, gravado no carro logo após assistir o filme, ela elogiou a atuação de Fernanda Torres e revelou estar na torcida para a atriz ganhar o Oscar.

"Ontem assisti 'Ainda Estou Aqui' e foi quase perfeito", escreveu ela na legenda do vídeo. "Absolutamente extraordinário. Farei outra postagem em alguns dias, após digerir melhor, mas adormeci e acordei pensando no filme. Que @oficialfernandatorres ganhe o Oscar! Minha #braziliansidequest está ficando cada vez melhor!"

Ela marcou Fernanda Torres em sua publicação no Instagram. Fernanda, que recentemente abriu um perfil no Tiktok, disse que se inspirou em Courtney.

"Eu queria aproveitar essa minha estreia pra falar de uma das coisas mais legais que acontece dentro dessa plataforma que foi a viralização do 'Brás Cubas', do Machado de Assis. Isso é uma coisa extraordinária. A gente deve isso a Courtney Novak, que é uma influenciadora, uma TikToker, e ela se propôs a ler livros de todo o mundo e comentar", disse Fernanda em seu vídeo de estreia no TikTok.

