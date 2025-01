''Ainda Estou Aqui'' lidera bilheteria dos Estados Unidos em média de faturamento por sala

A- A+

"Ainda Estou Aqui" estreou em circuito limitado nos Estados Unidos no último fim de semana. Em cartaz em cinco salas distribuídas entre Los Angeles e Nova York, o longa estreou na 26ª posição nas bilheterias da semana, com um faturamento de US$ 125 mil.

Os números parecem irrelevantes perto dos US$ 11,6 milhões arrecadados pelo primeiro colocado, a comédia "One of them days", mas a verdade é que o faturamento inicial de "Ainda Estou Aqui" é histórico. O filme liderou com folga as bilheterias dos EUA no quesito média de faturamento por sala, o que significa que vendeu em média muito mais ingressos que os demais longas em cartaz.

Por sala, "Ainda Estou Aqui" faturou US$ 25 mil. Um dos favoritos ao Oscar e segundo lugar em arrecadação por sala, "O Brutalista" teve média de US$ 5,8 mil, enquanto que o líder da semana ficou apenas na terceira colocação, com média de US$ 4,3 mil. Blockbusters como "Mufasa: O Rei Leão" e "Lobisomem" tiveram média de pouco mais de US$ 3 mil de faturamento por sala.

Com a marca, "Ainda Estou Aqui" também fez história em comparação com outros lançamentos brasileiros nos EUA. O filme superou os US$ 88 mil arrecadados por "Cidade de Deus" quando também foi lançado em cinco salas americanas. A média de US$ 25 mil também superou marcas de "Central do Brasil" (US$ 17,9 mil) e "Cidade de Deus" (US$ 17,6 mil).

E a coisa não deve parar por aí. Na próxima semana, o longa fará sua estreia em oito novas cidades nos EUA. Em 7 de fevereiro, haverá um lançamento nacional em 500 salas, o maior da história para um filme brasileiro. "Central do Brasil" chegou a ter no máximo 144 salas de exibição nos EUA, enquanto que "Cidade de Deus" alcançou 108 cinemas.

