Filme "Aqui" se torna o centro da polêmica sobre IA em Hollywood; assista ao trailer

O longa Aqui, de Robert Zemeckis, conta a história de uma casa e da família que nela viveu ao longo de décadas. A obra narra a vida das diversas gerações que passaram pela mesma residência. Tem Tom Hanks e Robin Wright no elenco.

E vem sofrendo inúmeras críticas da indústria por conta do uso de inteligência artificial. Para retratar a passagem do tempo, Zemeckis optou por utilizar a tecnologia para rejuvenescer e envelhecer seus protagonistas e coadjuvantes. O rejuvenescimento digital não é novidade, mas a utilização de IA no processo é.

Assista ao trailer:

A atriz Lisa Kudrow, por exemplo, criticou abertamente o uso da tecnologia em conversa no podcast Armchair Expert: "Que trabalho haverá para os seres humanos?".





Aqui acabou pagando o preço por seu pioneirismo. O longa foi esnobado na temporada de premiações e foi considerado um fracasso de bilheteria.



Em 2023, Tom Hanks criticou o uso da inteligência artificial no cinema. À época, a greve dos atores de Hollywood demandava maiores proteções dos estúdios contra o uso da ferramenta.



A opinião de Tom Hanks, no entanto, parece ter mudado. Em entrevista ao Radio Times na semana passada, o ator defendeu a utilização da ferramenta. Kevin Baillie, supervisor de efeitos visuais do longa, disse, por sua vez, que se trata de uma "ferramenta criativa, para profissionais criativos".



Uma das principais críticas em relação ao uso da IA é de que ela seja usada para substituir profissionais. Para Zemeckis, porém, a tecnologia é utilizada em conjunto com os profissionais, não no lugar deles.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

