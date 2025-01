Escritor mexicano Julio Trujillo, que estava desaparecido na Inglaterra, é encontrado morto

A- A+

A família do poeta e editor mexicano Julio Trujillo, desaparecido desde o último dia 10 na Inglaterra, informou que a polícia britânica encontrou o corpo de Trujillo em Sennen, uma cidade costeira no condado da Cornualha.

O autor de 55 anos morava há alguns anos na Inglaterra. A notícia, cujo impacto transcendeu a cena literária mexicana, foi confirmada pela família do escritor nesta sexta-feira (17), depois que a polícia britânica os notificou da descoberta do corpo, no dia anterior.

A Embaixada do México no Reino Unido interveio no desaparecimento de Trujillo e manteve contato com as autoridades britânicas e familiares que ainda não identificaram formalmente o corpo.

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte do escritor, a polícia garantiu que a morte de Trujillo não está sendo investigada como suspeita.

Trujillo nasceu na Cidade do México em 16 de setembro de 1969 e era pai de dois filhos: Ana e Santiago Trujillo Carreño, que residem no México com sua mãe, a editora Tania Carreño.

No dia que desapareceu, o escritor publicou em seu perfil no X os seguintes versos: “O mar não vai mais me machucar/ porque eu conhecia a fonte”. Dois dias antes, ele havia compartilhado outros: “Quando eu morrer/ da vida e não do tempo”.

Diferentes instituições culturais do México divulgaram declarações nas redes sociais após ouvirem a notícia, entre outras, o Ministério da Cultura do governo mexicano e a Feira Internacional do Livro de Guadalajara.

“Lamentamos profundamente a morte de Julio Trujillo (1969-2025), um notável poeta e editor mexicano, cujo trabalho em cartas e edição deixou uma marca inestimável na literatura contemporânea. Compartilhamos a dor de sua partida com sua família, amigos e a comunidade literária”, diz o relato da FIL de Guadalajara.

“São os seus poemas, ora muito bons, ora deslumbrantes, os testemunhos da sua generosidade. Agora só tenho tempo para a minha dor”, disse o escritor mexicano Álvaro Enrigue, amigo de longa data de Trujillo.

