Neil Gaiman: revista traz mais detalhes sobre acusações de abuso sexual por parte do escritor inglês

O escritor britânico Neil Gaiman, 64 anos, tem seu nome no centro de acusações de abuso sexual, denunciado por oito mulheres, registradas em dossiê na revista Vulture.

De acordo com a edição de dezembro da publicação, duas das oito mulheres chegaram a prestar serviço para Gaiman, sendo uma delas babá do filho caçula do autor de “Sandman”.

As demais vítimas seriam fãs de Neil Gaiman que tiveram acesso ao escritor. Os primeiros supostos abusos teriam ocorridos em 1986 e seguiram até 2022.

As vítimas relataram que eram submetidas por Neil Gaiman a relações sexuais sem consentimento, violentas e dolorosas.

O caso veio a público ainda em 2024, no podcast “Master: as alegações contra Neil Gaiman”, do portal inglês Tortoise Media. Em quatro episódios, o produto traz relatos de mulheres acerca de abusos sexuais sofridos por parte do escritor.



