Acusador relata suposto abuso cometido por Diddy: "Pedi para ele parar"

Uma das pessoas que acusa Sean "Diddy" Combs de abuso sexual falou sobre o ocorrido pela primeira vez nesta quarta-feira, 11, em entrevista à CNN americana. Ele preferiu não se identificar e permaneceu anônimo.



O homem afirmou que trabalhava como segurança nas festas do magnata da música. Em uma ocasião, ele foi dopado e violentado. A vítima relatou que o abuso ocorreu em 2007, em uma mansão do rapper em Hamptons, em Nova York.



Ele tomou bebidas oferecidas pelo anfitrião e explicou que percebeu que elas estavam mais fortes do que o normal. Ele diz acreditar que os drinks foram adulterados com ecstasy e GHB.





"Ele estava observando de algum lugar e, quando eu estava em uma posição de vulnerabilidade e ele tinha certeza de que estava no controle, ele aproveitou a situação. Eu me senti impotente", relatou.



Ele explicou que não conseguia mais ficar em pé depois de seu segundo copo. Quando estava sob o efeito das drogas, o homem foi levado a um carro e abusado sexualmente. "Eu gritava, dizia para ele parar. Foi algo muito doloroso, e ele agia como se não fosse nada."



O ex-segurança chegou a relatar o ocorrido para seu supervisor, mas nunca mais foi chamado para trabalhar para a empresa de segurança.



Sean "Diddy" Combs está preso em um centro de detenção de Nova York desde o dia 16 de setembro, acusado de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes.

A justiça americana diz que o rapper deve permanecer preso enquanto aguarda o seu julgamento, previsto para acontecer em 5 de maio de 2025. As acusações contra o músico incluem cerca de 30 processos civis que alegam abuso sexual. Ele se declara inocente em todas as acusações.

