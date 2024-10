Vestido curto e peso abaixo de 63kg: veja requisitos que Diddy exigia para mulheres em suas festas

A- A+

Se alguma mulher quisesse entrar em uma das badaladas festas de Sean Combs, o Diddy, seria preciso seguir regras bem exigentes que o produtor musical estipulava. Um dos magnatas da música americana, ele está preso desde o último dia 16 de setembro, acusado de crimes como tráfico de pessoas para fins sexuais e outras agressões. As violências, segundo a investigação, tinham como cenário muitas vezes essas celebrações, chamadas “freak off”. O também rapper se declara inocente.

Uma organizadora dessas festas contou, sob a condição de anonimato, ao jornal New York Post que mantinha uma balança em frente à entrada dos tais eventos que aconteciam em uma mansão que o empresário tinha nos Hamptons, área nobre de Nova York. A vontade de Diddy era que nenhuma convidada pesasse mais de 63kg.





“Fazíamos uma pesagem, se necessário”, disse ela, que atuou à frente da organização nos anos de 2004 e 2005. Além disso, as mulheres deveriam ser, a rigor, jovens e atraentes, segundo a fonte. “As meninas tinham que ser jovens e atraentes, então eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse verificar. O peso era de 63kg, mas se uma menina fosse muito alta, havia um pouco de discrição envolvida.”

Diddy ainda ordenava que as mulheres que passassem pelo portão de entrada da mansão não tivessem muitas tatuagens nem piercings. Os cabelos tinham que ser longos. “Nada de flacidez, nada de celulite”, lembrou a organizadora.

Havia regras ainda para as vestimentas das convidadas das festas. Diddy não permitia calças (muito menos peças jeans). Todas as mulheres deveriam usar vestidos de festa, preferencialmente curtos, por sinal. “Apenas o suficiente para cobrir as nádegas, mas não mais longo do que a metade das coxas. Decote à mostra. E todas tinham que usar saltos altos. Nesse ponto, não havia exceções: saltos altos eram obrigatórios”, relatou a fonte.

A organizadora ainda afirmou que não tinha conhecimento sobre o que acontecia nas “freak off” de Diddy — ela não ficava para as festas, segundo o Post. “Não tinha ideia de que essas garotas eram esperadas para fazer sexo com outras pessoas.”

Veja também

Famosos "É difícil respirar": Gustavo Tubarão fala sobre crise de pânico que divulgou em suas redes sociais