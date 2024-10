A- A+

Polêmica Mesmo preso, Sean 'Diddy' Combs segue com patrimônio elevado; veja valores Portfólio de negócios do magnata diminuiu, em parte por causa de diversas acusações de abuso sexual; sua riqueza continua sendo fator crítico à medida que caso transcorre

Ao argumentar para manter Sean Combs na prisão até seu julgamento por acusações federais de extorsão e tráfico sexual, os promotores o retrataram como um magnata da música muito rico e bem relacionado que estaria bem posicionado para fugir. Em documentos judiciais, os promotores citaram reportagens da mídia que estimavam sua riqueza em quase um bilhão de dólares. Mas, assim como a reputação de Diddy, seu nome artístico, se desfez em meio a uma onda de processos judiciais e acusações criminais de alto perfil, o mesmo aconteceu com seu portfólio de negócios.

Antes um grande embaixador de marca e presidente de uma plataforma de mídia, ele foi forçado a se retirar dessas funções. Em junho, vários meses antes de Combs ser indiciado, a Forbes estimou seu patrimônio líquido em US$ 400 milhões, abaixo dos US$ 740 milhões de 2019. A fortuna de Combs está ligada à sua imagem pública desde a década de 1990, quando o sucesso de sua gravadora de hip-hop e R&B, Bad Boy Entertainment, fez com que ele fosse conhecido tanto por seu estilo de vida luxuoso e repleto de champanhe quanto pela música que produzia.

Um ano atrás, Diddy estava no comando de um portfólio cada vez maior: ele foi fundador de uma gravadora, promotor de bebidas alcoólicas, presidente de uma empresa de TV a cabo e mídia digital, filantropo e executivo de moda de uma marca chamada Sean John.

“Ele era um profissional de marketing maior que a vida”, disse Dessie Brown Jr., um consultor de entretenimento que há muito tempo via Combs como um modelo para construir uma carreira. “Ele sempre falava sobre ser como um líder de circo.”

As tendas de circo começaram a dobrar, uma por uma, durante uma cascata de processos de abuso sexual que começaram em novembro. Combs, que negou ter abusado sexualmente de alguém, concordou em encerrar sua lucrativa parceria com a gigante de bebidas Diageo em meio a uma disputa legal, e vendeu sua participação na Revolt, a empresa de mídia que ele fundou. O valor de seu catálogo musical — incluindo participações em canções de sucesso como "I'll Be Missing You" e "It's All About the Benjamins" — foi ameaçado pelo declínio de sua reputação.

Representantes de Combs se recusaram a comentar sobre suas finanças. Os advogados dele, que se declarou inocente das acusações de conspiração, extorsão e tráfico sexual, estão apelando da decisão de um tribunal de mantê-lo preso até o julgamento. Eles afirmam que seu cliente está longe de apresentar risco de fuga, tendo voado voluntariamente para Nova York para se disponibilizar para prisão. Eles chamaram a avalanche de processos civis — que agora somam mais de 20 — de uma tentativa de extrair acordos financeiros de uma figura pública rica.

O patrimônio líquido das celebridades é objeto de especulação constante, mas pode ser difícil estimar o patrimônio total de uma pessoa com certeza à distância, especialmente para alguém como Combs, cujo portfólio é em grande parte privado e evolui à sombra de seus problemas legais.

“É como tentar pegar uma faca que está caindo”, disse Zack O'Malley Greenburg, jornalista e ex-editor da Forbes, que estudou as finanças de Combs em 2022. “Eu acredito firmemente que ele já foi bilionário”, disse Greenburg. “Eu acredito firmemente que ele não é mais.”

Um pé-de-meia de US$ 200 milhões

Grande parte da riqueza de Combs veio de seu trabalho com a Diageo, há mais de 15 anos, quando ele começou a promover sua marca de vodca Ciroc. Ele e a Diageo compraram a DeLeón em um acordo de joint venture há cerca de uma década, e Combs alavancou sua celebridade para promover a marca de tequila nas mídias sociais, em entrevistas e como um suporte em videoclipes.

Um executivo da Diageo escreveu em um processo judicial no ano passado que a empresa havia lhe pagado quase um bilhão de dólares durante o relacionamento. Mas o conflito se espalhou para a vista do público em 2023, quando a empresa de bebidas de Combs processou a Diageo, acusando-a de estereotipar a Ciroc e a DeLeón como “marcas negras” que deveriam ser direcionadas apenas a clientes “urbanos”. A Diageo negou as alegações de racismo e acusou Combs de má gestão.

A batalha legal deles ainda estava agitada quando a cantora Cassie entrou com um processo bombástico acusando Combs — seu ex-namorado e chefe da gravadora com a qual ela havia assinado — de abusar sexual e fisicamente dela por anos. Combs rapidamente fez um acordo com Cassie, cujo nome completo é Casandra Ventura, porém mais processos se seguiram.

Parte da disputa de Combs com a empresa de bebidas era sobre se ele deveria continuar representando a DeLeón. Depois que a onda de processos começou, os advogados da Diageo argumentaram que era "impossível" para Combs "continuar a ser o 'rosto' de qualquer coisa". Em janeiro, Combs e a Diageo resolveram suas disputas, os processos foram rejeitados e Combs vendeu sua metade da DeLeón. Um relatório público para investidores revelou que a venda custou cerca de US$ 200 milhões.

Um catálogo ameaçado

As origens da fortuna de Combs estão em sua ascensão como um produtor musical de 20 e poucos anos cujo trabalho ajudou a transformar o hip-hop em um movimento pop global. Ele começou como estagiário não remunerado, fazendo trabalho braçal para o fundador da Uptown Records, Andre Harrell, antes de ascender a uma função executiva no início dos anos 90.

Com uma batalha de egos acontecendo na gravadora, Harrell demitiu Combs em 1993, permitindo que ele levasse um talento de Uptown — o Notorious BIG — para sua própria empresa, a Bad Boy, que assinou um contrato de distribuição com a Arista, a grande gravadora então administrada por Clive Davis.

“Eu o demiti e basicamente o deixei rico”, disse Harrell no documentário produzido por Combs sobre a história da Bad Boy.

Por anos, a Bad Boy foi o lar de alguns dos artistas mais influentes do hip-hop, incluindo Mase, Craig Mack, Black Rob, Faith Evans e a estreia musical do próprio Combs como Puff Daddy. Após seu pico cultural, a gravadora continuou a desenvolver talentos e estrelas do disco — Machine Gun Kelly, Janelle Monáe e French Montana foram todos contratados em algum momento — mas, ao longo dos anos, deixou de ser uma gravadora ativa com um estúdio de gravação histórico para se tornar uma marca cujo valor estava em seu catálogo anterior.

A empresa eventualmente se mudou do escritório de Manhattan que antes servia como sua sede. O prédio foi demolido este ano para dar lugar a um hotel de alto padrão. Tony Drootin, ex-gerente do estúdio de gravação da Bad Boy em Midtown Manhattan, conhecido como Daddy's House, disse que um ponto de virada na cultura da gravadora ocorreu em 2014, quando Combs decidiu fechar o estúdio. Na época, o streaming estava virando a indústria musical de cabeça para baixo, disse Drootin, e os preços dos imóveis estavam disparando.

“Simplesmente não fazia sentido monetariamente porque ele podia fazer muito do que precisava fazer em sua sala de estar com um computador e um microfone”, disse Drootin.

Apesar da longa história de Combs com sucessos no topo das paradas, seu catálogo musical agora parece gerar apenas ganhos modestos, em parte porque ele não controla mais os direitos de seus álbuns mais populares. A Billboard, publicação comercial da indústria musical, estimou recentemente que Combs atualmente ganha cerca de US$ 1,25 milhão por ano com suas gravações e direitos de publicação musical.

Se ele quisesse vender esse catálogo, seu valor provavelmente cairia devido à publicidade negativa em torno de seus problemas legais, de acordo com quatro profissionais que atuam no ramo de compra e avaliação de catálogos de música.

Merck Mercuriadis , que fundou a empresa de investimento musical Hipgnosis, comparou o catálogo de Combs ao de R. Kelly, que teve números de streaming constantes, mas não encontrou compradores.

“Ninguém jamais comprará esses catálogos”, disse Mercuriadis. “Não há ninguém que arriscaria investimento institucional em um catálogo que tem esse tipo de barulho em torno dele.”

A queda da Combs Global

No início de 2023, todos os interesses comerciais de Combs foram renomeados para Combs Global, que veio com a visão de construir o “maior portfólio de marcas líderes de propriedade de negros no mundo”.

Mas, comparado aos dias agitados nos escritórios da Bad Boy em Manhattan, o trabalho diário na Combs Global era relativamente descentralizado. A maioria dos funcionários trabalhava remotamente e, quando os executivos se reuniam para reuniões presenciais, elas geralmente aconteciam na ilha em Miami Beach onde Combs morava, disse um ex-executivo da Combs Global que saiu em meio aos processos judiciais contra o magnata.

A empresa se tornou o guarda-chuva para marcas como Love Records, uma gravadora de R&B que brevemente teve um acordo com a Motown para o álbum de retorno de Combs em 2023 — no final das contas, ele saiu de forma independente, sem o envolvimento da Motown — e Sean John, a empresa de roupas que Combs comprou de volta por US$ 7,6 milhões depois que seu proprietário majoritário faliu. A linha agora está em grande parte indisponível para venda.

A Combs Global também supervisionou seu trabalho de caridade, incluindo seu mercado online para empresas negras e uma parceria com uma rede de escolas charter de Nova York que ele ajudou a expandir.

“Sim, sou abençoado por ser bilionário”, disse ele no ano passado em uma entrevista no Invest Fest, um evento anual dedicado ao empoderamento financeiro dos negros, “mas, ao mesmo tempo, se meu povo não estiver bem, não posso me estabelecer”.

Depois que os primeiros de vários processos de abuso sexual foram abertos, houve um êxodo em sua empresa , pois muitos funcionários — incluindo executivos de alto escalão — decidiram que não queriam mais ser associados à sua marca. Também houve ondas de demissões, pois os interesses comerciais de Combs despencaram.

Combs resolveu o processo de Ventura pelo que seus advogados descreveram como um "acordo de oito dígitos". Mas, na esteira de uma pilha crescente de processos, o portfólio de marcas e causas de Combs desmoronou aos poucos.

Ele vendeu sua participação na Revolt, a empresa de mídia que fundou há mais de uma década, por uma quantia não revelada. Uma rede de escolas encerrou sua parceria com ele. Seu mercado online, Empower Global, agora está extinto.

Sem estilo de vida luxuoso

Enquanto aguarda julgamento em uma unidade habitacional especial no Metropolitan Detention Center no Brooklyn, Combs ostenta um estilo de vida muito distante de seu avião particular e casas luxuosas, carros e obras de arte. Sua mansão de 10 quartos no bairro de Holmby Hills, em Los Angeles, que foi invadida como parte da investigação criminal, está à venda por US$ 61,5 milhões.

Sua outra casa em Miami Beach, na Flórida, foi avaliada em US$ 48,5 milhões. Os advogados de Combs esperavam usá-la como garantia para uma proposta de fiança de US$ 50 milhões, mas o tribunal rejeitou essa oferta no mês passado. Combs pagou US$ 18 milhões em dívidas hipotecárias para garantir que a casa pudesse ser usada como parte do potencial pacote de fiança.

Mesmo que a posição financeira de Combs pareça estar em declínio, o governo tem repetidamente notado que ele continua sendo um homem muito rico, alguém cuja riqueza, os investigadores afirmam, aumenta o risco potencial de que ele fuja se for libertado sob fiança. No final do ano passado, o governo relatou que Combs tinha mais de US$ 1 milhão em dinheiro vivo "em mãos", bem como dezenas de contas bancárias pessoais e corporativas contendo milhões de dólares a mais e veículos em vários locais.

Os promotores disseram que a riqueza de Combs permitiu que ele empregasse uma rede de associados que ajudaram a facilitar o tráfico sexual e a encobrir seus crimes. Esses esforços, de acordo com o governo, incluíram tentativas de obter imagens de segurança do hotel para ajudar a esconder um ataque brutal à Ventura em 2016.

“A história que ele construiu em torno de sua riqueza agora representa um problema para sua defesa”, disse Zakiya Larry, especialista em relações públicas e comunicação de crise, “e se tornou munição para a acusação”.

Mas a riqueza também sustenta a grande equipe de defesa de advogados liderada por Marc Agnifilo, que representou réus de destaque, como Keith Raniere e Martin Shkreli.

Esses advogados estão tentando conseguir sua libertação prometendo instalar uma grande e cara equipe de seguranças particulares para monitorá-lo a qualquer hora enquanto ele estiver em sua casa em Miami Beach. A equipe, que eles propõem que seria liderada por um ex-detetive da polícia que já trabalhou em detalhes de segurança para o presidente George W. Bush e o vice-presidente Al Gore, foi criada para refutar a alegação do governo de que, além de fugir, Combs usaria sua liberdade para intimidar potenciais testemunhas.

“Mesmo que o tribunal não confie totalmente nele, confie no pacote como um todo”, disse Agnifilo no tribunal no mês passado.

Os promotores têm resistido à proposta da defesa. Ao argumentar contra ela em um processo recente, o governo mais uma vez mirou na riqueza incomum de Combs, dizendo que ele não deveria ser capaz de "pagar sua saída da detenção".

