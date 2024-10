A- A+

POLÊMICA P. Diddy Combs: dois famosos teriam participado de estupro de menina de 13 anos ao lado do rapper Caso teria acontecido em 2000 e vítima teria ficado tonta após ingerir bebida suspeita na casa do cantor

Em mais uma acusação de assédio sexual que paira sobre Sean "Diddy" Combs, desta vez duas celebridades foram apontadas não só como cúmplices, mas também como coparticipantes em um crime de estupro que teria sido cometido pelo rapper.

Um dos sete novos processos que foram abertos contra ele no último domingo (20), em Nova York, acusa o artista de ter drogado e estuprado uma menina de 13 anos durante uma festa. Detalhes do processo foram revelados com exclusividade pela Variety.

Segundo a publicação, o crime teria ocorrido em 2000. A vítima relata que estava tentando conseguir um ingresso para o Video Music Awards (premiação da MTV) daquele ano. A jovem foi para a porta do evento, onde teria abordado várias limusines que chegavam ao local. Em uma das tentativas, o motorista de um dos veículos convidou a menina para uma festa, que teria acontecido na casa de Diddy.

Ela teria assinado um termo de confidencialidade ao chegar na festa. O relato sustenta que ofereceram uma bebida para a jovem, que começou a se sentir tonta depois de bebê-la. Ela acabou, então, deitando em um quarto vazio para descansar. De acordo com o processo, ela teria despertado enquanto estava sendo abusada.

A vítima diz que “uma celebridade masculina e uma feminina” teriam participado do crime. Ela alega que foi estuprada pela celebridade masculina enquanto a outra assistia. Em seguida, ela teria sido abusada por Combs na presença dos dois famosos.

