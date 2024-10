A- A+

INVESTIGAÇÃO Liam Payne: novo investigador assume caso e trava ''liberação do corpo''; entenda Relatório toxicológico preliminar disse que Payne, o ex-vocalista do One Direction, tinha drogas em seu organismo quando caiu da sacada do terceiro andar de um hotel

No seu primeiro dia à frente do caso, o promotor Andrés Madrea recebeu Geoff Payne, pai do músico britânico Liam Payne, falecido na última quarta-feira após cair da sacada de seu quarto no terceiro andar do hotel CasaSur, em Buenos Aires.



O investigador informou o parente do ex-vocalista do One Direction sobre o andamento da investigação, disse-lhe que a sua prioridade era preservar “a privacidade da família” da vítima e informou-lhe que ainda faltam concluir estudos complementares para saber o que aconteceu — por isso, o corpo de seu filho ainda não poderia ser liberado.

O pai do cantor, por sua vez, pediu-lhe que “investigasse e descobrisse o que aconteceu” e colocou-se à disposição para declarar tudo o que sabe sobre a vida do filho que possa ser esclarecedor para a investigação.

Liam Payne, ex-vocalista da popular boy band britânica One Direction, morreu na última quarta-feira, após cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. Não está claro, no entanto, se o artista de 31 anos pulou intencionalmente ou caiu acidentalmente, mas um laudo toxicológico preliminar indica que ele tinha drogas no organismo quando morreu.

Aqui está o que sabemos sobre o que aponta o relatório toxicológico e morte do cantor, que levou a uma onda de pesar dos fãs e à consequente autópsia e investigação.

Drogas no organismo

Um relatório preliminar de toxicologia de testes feitos após uma autópsia disse que Payne tinha drogas em seu sistema quando morreu, de acordo com um oficial com conhecimento direto dos resultados. Os resultados finais estão pendentes, sem data confirmada para sua divulgação.

Um porta-voz da polícia de Buenos Aires disse que o relatório toxicológico preliminar foi entregue ao Ministério Público local, que está investigando a morte como uma questão de protocolo devido às circunstâncias.

Peritos forenses determinaram, a partir da autópsia, realizada algumas horas após a morte de Payne, que ele morreu ao cair de uma sacada e que não havia sinais de envolvimento de mais ninguém.

O gabinete do promotor disse em uma declaração que o relatório da autópsia indicou que Payne morreu de ''trauma múltiplo'' e ''sangramento interno e externo'' no crânio, tórax, abdômen e membros. Por causa da posição em que o corpo foi descoberto e dos 25 ferimentos que ele sofreu, as autoridades presumem que Payne não tentou se proteger da queda e pode ter ficado em um estado de inconsciência.

Ligação para o 911 momentos antes da morte

A polícia de Buenos Aires divulgou uma gravação de uma ligação para o 911 feita minutos antes da morte de Payne no Hotel CasaSur Palermo, onde ele estava hospedado.

Um homem que se identificou como gerente da recepção do hotel disse na ligação que um hóspede que parecia ter consumido drogas e álcool em excesso estava “quebrando tudo no quarto”. O gerente solicitou assistência urgente porque o quarto tinha varanda e os funcionários do hotel estavam “com medo de que ele pudesse fazer algo que colocasse sua vida em risco”.

O porta-voz da polícia de Buenos Aires disse que o convidado era Payne.

O gabinete do promotor disse que parecia que Payne estava sozinho quando caiu. Disse que os investigadores encontraram objetos e móveis quebrados em seu quarto de hotel, bem como o que pareciam ser narcóticos e álcool.

Corpo sem lesões de defesa

O gabinete do promotor disse que nenhum ferimento defensivo foi encontrado no corpo de Payne. Cinco pessoas foram entrevistadas no gabinete do promotor, disseram as autoridades, incluindo duas mulheres que estavam com Payne no dia de sua morte, mas que deixaram o hotel antes que ele caísse. Eles também entrevistaram três funcionários do hotel.

O que aconteceu?

O ex-integrante da banda One Direction morreu na quarta-feira, aos 31 anos, o cair no pátio do hotel onde estava hospedado. Em seu quarto havia destruição e narcóticos, segundo o relatório da polícia.

Qual foi a causa da morte de Liam Payne?

O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 ferimentos e que a morte foi "causada pela queda". A perícia também detalhou que ele apresentava "politraumatismo, hemorragia interna e externa".

A partir da posição do corpo, deduziu-se que "Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total".

''The X Factor'', reality musical que revelou Liam Payne, lamenta a morte do artista: 'Era imensamente talentoso'

Doença grave, bullying na escola, azar no amor: Liam Payne teve uma vida cheia de traumas; entenda

O Ministério Público investiga o caso como uma "morte duvidosa", embora "todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias", diz o relatório.

Integrantes do One Direction se pronunciam sobre morte de Liam Payne

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik – os membros restantes do One Direction – homenagearam o ex-companheiro de banda na quinta-feira com uma declaração e várias recordações individuais.

Ex-noiva está ''em choque'' com morte de Liam Payne após lançar livro sobre relação tóxica e denunciar ''contato obsessivo''

''Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam... as memórias que compartilhamos com ele serão valorizadas para sempre'', dizia a declaração conjunta da banda.

