A- A+

POLÊMICA Filhos de Diddy saem em defesa do rapper após acusações de estupro de menor Quincy Brown, um dos herdeiros do magnata da indústria musical americana, se manifesta após a divulgação de novos processos

O ator e cantor Quincy Brown, um dos sete filhos do rapper e produtor Sean "Diddy" Combs, usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (22), para dizer que ele e todos os irmãos apoiam o pai contra as novas acusações de abuso sexual a que ele vem recebendo.



Na última segunda-feira (21), foi divulgado que há cinco novos processos contra o magnata da indústria musical americana — uma das acusações alega que Diddy teria drogado e estuprado uma mulher quando ela tinha 13 anos de idade.

"O último mês devastou nossa família. Muitos julgaram tanto ele quanto nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se espalharam de maneira absurda nas redes sociais. Estamos unidos, apoiando você a cada passo do caminho. Nos agarramos à verdade, sabendo que ela prevalecerá, e nada quebrará a força da nossa família. Sentimentos sua falta e amamos você, pai", escreveu Quincy, um dos filhos de Diddy, por meio de publicação no Instagram.



Segundo a emissora americana NBC, o advogado Tony Buzbee entrou com cinco novos processos contra Combs em Nova York na noite do último domingo (20). Ainda de acordo com a publicação, os casos teriam acontecido entre os anos de 2000 e 2022. Os nomes das supostas vítimas não constam nos processos.

Dos cinco reclamantes, dois são homens e, três, mulheres. Em uma das acusações, Combs teria abusado sexualmente de uma criança de 13 anos de idade. Ele ainda é acusado de drogar um dos homens e três mulheres. Procurada, a defesa de Combs não se manifestou sobre o assunto.

Filhos de Diddy defendem o pai

Sean "Diddy" Combs é pai de sete filhos com quatro mulheres diferentes: Quincy, de 33 anos, Justin, de 30, Christian, de 26, Chance, de 18, as gêmeas D'Lila e Jessie, de 17, e Love Sean, de apenas 2 anos. Parte deles continua em Nova York, nos EUA, onde o magnata do rap está preso por acusações de extorsão, tráfico sexual, fraude ou coerção e transporte para fins de prostituição, e onde deve passar por um julgamento.

De acordo com o site americano TMZ, somente as filhas gêmeas do empresário, D'Lila e Jessie, não estão em Nova York. A publicação afirma que as garotas estão atualmente em Los Angeles, sob os cuidados de uma amiga de sua mãe, a modelo Kim Porter, morta em 2018

Em setembro deste ano, Quincy, Christian, Jessie e D'Lila publicaram uma declaração conjunta no Instagram, repudiando as teorias conspiratórias que surgiram nas redes sociais sobre a morte da mãe.

"Estamos profundamente tristes que o mundo tenha feito um espetáculo do que é o evento mais trágico de nossas vidas. A nossa mãe deve ser lembrada como a mulher bonita, forte, gentil e amorosa que ela foi. Sua memória não deveria ser manchada por teorias conspiratórias terríveis", diz a nota.

Veja também

CELEBRIDADES Justin Bieber presta homenagem a Liam Payne, ex-One Direction