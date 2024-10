A- A+

AMOR Mila Kunis e Ashton Kutcher falam sobre a fórmula para um casamento perfeito A atriz revelou a chave do sucesso para fortalecer o vínculo com o marido e destacou que a idade de ambos é fator predominante

Mila Kunis e Ashton Kutcher sorriem para as câmeras. Embora possa parecer uma questão puramente protocolar, ambos se baseiam nesse princípio para manter o casal estável. Com uma energia jovem e renovada, ambos são notícia não só por esta condição, mas também pela duração do casamento em tempos de romances efêmeros. Ainda mais no mundo de Hollywood.

Em entrevista ao E! News, a atriz foi contundente ao explicar que a simbiose com Ashton Kutcher se deve à juventude dos dois e como, com o passar do tempo, apesar de casada há nove anos, o amor se regenera constantemente. “Ainda sinto que somos muito jovens e nos sentimos muito jovens”, disse Kunis, 41, que mantém uma diferença de cinco com o ator de 46.

Outro ponto importante que a atriz destacou é que sua profissão como atores os levou a desenvolver um senso de humor especial para enfrentar a vida e que, com o passar dos anos, fortaleceu seu vínculo amoroso: “A gente ri de tudo”.

Casada e com dois filhos, Wyatt (9) e Dimitri (7), Kunis destacou que a “faísca” está na juventude dos dois e essa é a chave para manter a união entre eles.

“Minha vida é muito boa. Adoro passar tempo com meus filhos. Eu amo muito minha esposa. Sou o ser humano mais sortudo que conheço, (...) amo meus problemas e amo minhas alegrias”, destacou, por sua vez, Ashton, que imitou as declarações da esposa e ressaltou que o humor os salvou de muitos episódios complicados, como, por exemplo, os rumores de separação que circularam na imprensa.

Após a apresentação de "Goodrich", novo filme em que estrela ao lado de Michael Keaton, Michael Urie e outros, Kunis comparou seu casamento ao de seus pais, que estão juntos há cinco décadas. “Eu olho para meus pais e eles estão juntos há 50 anos", disse. “Isso é muito tempo”, argumentou ele sobre a passagem do tempo.

A história de amor entre Mila Kunis e Ashton Kutcher

O cenário da série de sucesso "That '70s Show", que foi ao ar de 1998 a 2006, é testemunha de um romance que demorou a se concretizar, embora os protagonistas, no fundo, soubessem que mais cedo ou mais tarde aquele momento iria acabar acontecendo.

Naquela época, Ashton Kutcher tinha 19 anos e Mila Kunis 14. “Isso não será ilegal?”, Kutcher questionou, no meio das filmagens, após dar um beijo em Mila, que, naquele momento, era menor de idade. Fora do trabalho, segundo algumas testemunhas, ambos se comportavam como irmãos, cuidando um do outro.

O tempo passou, os dois tiveram seus respectivos companheiros, se casaram, mas o contato continuou. Aquela irmandade que havia sido gerada nos camarins de "That '70s Show" se transformou em amor quando Kutcher decidiu convidar Kunis para o cinema no primeiro encontro e, a partir desse momento, eles se tornaram inseparáveis.

Em 2014, o casal se consolidou e no dia 4 de julho de 2015 se casaram em uma cerimônia íntima para dar um toque final a essa história que acrescentaria a chegada dos filhos.

Jovens e radiantes, Kunis e Kutcher renovam dia a dia seus votos de amor e a própria atriz se encarregou de destacar a energia jovial dos dois na busca por manter tudo construído ao longo do caminho.

