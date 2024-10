A- A+

união João Gomes se casa com Ary Mirelle em cerimônia no Instituto Ricardo Brennand Ambos com 22 anos, João Gomes e Ary Mirelle são pai e mãe do pequeno Jorge, nascido em janeiro de 2024

O grande ídolo do piseiro, João Gomes, disse o esperado “sim” para a influenciadora Ary Mirelle. A luxuosa cerimônia de casamento do jovem casal – ambos com 22 anos – aconteceu nesta segunda (21), no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, com a presença de familiares, amigos e muitos famosos.

Com cerca de 350 convidados, a celebração contou com decoração de Eider Santos, e o Buffet Francis servindo a mesa dos convidados. A festa foi produzida por Thiago Santos, condutor de casamentos e cerimonialista.

Entre os famosos que marcaram presença no casório de João Gomes e Ary Mirelle, estavam a influenciadora Gkay, os cantores Xand Avião e Vitor Fernandes (um dos padrinhos do casamento), Mirella Santos (d’As Gêmeas Lacração e uma das madrinhas), a cantora Joyce Alane, entre outros.

João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle se conheceram em 2022 e assumiram relacionamento no início de 2023. Cerca de cinco meses depois, se separaram, devido a polêmicas com a mãe do cantor.

No entanto, o casal reatou logo em seguida e anunciou a espera do primeiro filho, Jorge, atualmente com nove meses de idade.



