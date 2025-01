A- A+

CELEBRIDADES Supostas vítimas, amigos e funcionários falam sobre Diddy em documentário 'The fall of Diddy' teve seu primeiro trailer divulgado; assista aqui

A série documental "The fall of a" ("A queda de Diddy", na tradução literal) teve seu primeiro trailer oficial divulgado. Produzida pelo canal Investigation Discovery e pela Rolling Stone Films, o obra contará com quatro episódios e fará sua estreia, nos Estados Unidos, no próximo dia 27 de janeiro.

A série promete "relatos inéditos de sobreviventes e pessoas de dentro" do círculo de amigos e funcionários do rapper, que está preso aguardando julgamento, previsto para maio. Sean “Diddy” Combs foi acusado de estupro, abuso sexual infantil e violência sexual contra inúmeras vítimas, por incidentes ocorridos entre 1991 e 2023. Ele teve suas residências invadidas pelo Departamento de Segurança Nacional dos EUA e foi indiciado oficialmente por tráfico sexual e extorsão. O músico se declarou inocente de todas as acusações.

A cantora D. Woods, a editora literária Danyel Smith e o produtor musical Rodney “Lil Rod” Jones são algumas das pessoas ouvidas pela série. D. Woods é integrante da banda Danity Kane ao lado de Dawn Richard, uma das mulheres que acusa Diddy. Lil Rod também ingressou com processo contra o rapper.





"Sempre acreditei que eu era a única vítima", afirma Thalia Graves, que alega ter sido estuprada violentamente pelo artista em 2001.

A produção afirma ainda que irá apresentar acusações inéditas, com detalhes sobre os casos de violência sexual envolvendo Diddy. "Não percebemos a extensão da escuridão", afirma pessoa próxima do músico no vídeo.

