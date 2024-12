A- A+

Redes Sociais Justin Bieber mostra fé cristã com post enigmático em meio à polêmica legal de Sean "Diddy" Combs Cantor compartilhou mensagem sobre sua relação com Jesus enquanto enfrenta impacto emocional das acusações contra o antigo amigo e mentor

Justin Bieber surpreendeu os fãs ao compartilhar uma mensagem enigmática em seu Instagram. Enquanto a controvérsia legal envolvendo Sean "Diddy" Combs continua a repercutir, o astro falou sobre sua fé, em um post que foi visto como uma alusão ao caso.

A reflexão chega meses após relatos de que cantor enfrentou desafios relacionados à saúde mental, desencadeados pela prisão de Combs em setembro. O nome de Bieber é um dos mais citados em discussões sobre o caso, dado o relacionamento próximo que ele manteve com o rapper durante sua adolescência.

“Como posso realmente acreditar que Jesus está comigo?”, questionou Bieber na publicação, oferecendo em seguida sua própria resposta: “Bem, para mim, Justin, é simplesmente a bondade Dele que continua me convencendo".

O cantor continuou:

"Sempre que pensei que Ele não apareceria para mim, Ele sempre esteve lá. Estou convencido de que Ele é a presença paciente perfeita que me guia, direciona e conduz todos os dias da minha vida, trazendo cura, restauração e repondo tudo o que o inimigo tentou destruir e roubar.”

Em outubro, fontes próximas ao artista informaram à Us Weekly que Bieber estava “mentalmente em uma situação difícil” devido à sua "história" com o fundador da Bad Boy Records. As mesmas fontes afirmaram que foi “difícil lidar com as notícias das alegações” envolvendo Combs.

Bieber e Diddy

Justin Bieber tinha apenas 15 anos quando conheceu Diddy por intermédio do rapper e amigo Usher — à época, o empresário tinha 40 anos e assumiu os cuidados da carreira do astro canadense. Numa gravação do primeiro encontro entre ambos, Diddy diz: "Não tenho a guarda legal de Justin, mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer". Na mesma ocasião, o produtor prometeu ao novato que ele dirigiria um de seus carros ao completar 16 anos.

Os dois continuam próximos até hoje. Mas especulações acerca de possíveis abusos na relação entre eles passaram a ser levantados por parte do público. Há quem aponte que o clipe da música "Yummy" contenha denúncias indiretas a casos de pedofilia. A empresária e modelo Khloé Kardashian já afirmou que Justin Bieber esteve presente, no período em que era menor de idade, numa das festas regadas a álcool e sexo promovidas por Diddy.

A fé cristã de Bieber e de sua esposa, Hailey, sempre esteve em evidência. Justin foi batizado pelo renomado pastor Carl Lentz em 2014, e Hailey nunca escondeu que cresceu em um lar cristão.

O casal, que reacendeu seu relacionamento após um período de separação, se reencontrou durante uma conferência religiosa em Miami em 2018, fortalecendo ainda mais sua conexão espiritual.

Veja também

Saúde Nana Caymmi segue internada e sem previsão de alta após traqueostomia