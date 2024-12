Guilherme Arantes passa por cateterismo e anuncia repouso de 10 dias

A- A+

O cantor Guilherme Arantes, 71, revelou neste sábado (28) que foi submetido a um cateterismo com angioplastia no dia 26. Em uma publicação nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs ao explicar sua condição e informou que precisará de repouso absoluto por, no mínimo, 10 dias.

“Quero agradecer as palavras carinhosas, manifestações de apreço e energia positiva. O que aconteceu foi de natureza preventiva, mas urgente, um cateter para verificar a realidade mostrada nos exames de imagem. Constatou-se um entupimento de ‘coronária descendente anterior da ordem de 80 a 90%’. Então o exame se transformou em angioplastia”, explicou o cantor. Em seguida, ele agradeceu a equipe médica do Hospital Aliança. “Obrigado, de coração! (não poderia perder a oportunidade deste trocadinho)”, finalizou Arantes.

Guilherme Arantes precisou cancelar suas próximas apresentações devido à recuperação, incluindo o show de réveillon em Santos, marcado para 31 de dezembro, e a apresentação no Navio do Roupa Nova, programada para 3 de janeiro de 2025.

