Nascimento Nasce Serena, a primeira filha de Luan Santana e Jade Magalhães Bebê, fruto do relacionamento do cantor com designer de moda, veio ao mundo às 18h22 deste sábado (28)

Serena, filha do cantor Luan Santana e da designer de moda Jade Magalhães, nasceu na noite deste sábado (28), em São Paulo. O nascimento da primeira filha do casal foi anunciado pelo cantor por meio de publicações do artista em suas redes sociais.

O comunicado publicado na plataforma afirma que Serena Magalhães Santana nasceu às 18h22, mas não revela outros detalhes. De acordo com o gshow, um show de Santana que seria realizado neste sábado em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, foi cancelado.

O casal reatou o relacionamento no início deste ano — eles haviam ficado juntos por 12 anos e se separaram em 2020 —, anunciando a gravidez alguns meses depois. Jade e Luan se conhecem há muito tempo. Foram apresentados no camarim de um show do cantor, em 2008, mas só engataram o romance após algum tempo.

Em uma publicação de Natal, a designer comemorou o começo de uma nova fase em sua vida, o que incluía a chegada da pequena Serena: "Para sempre guardado em nossos corações como o inicio da fase mais linda, repleta de sonhos realizados, com nossa boneca em breve, iluminando as nossas vidas", disse.

