celebridades Maíra Cardi revela que a filha tem transtorno de hipersensibilidade, que afeta os sentidos Empresária afirma que Sophia, de 6 anos, foi diagnosticada com transtorno do processamento sensorial (TPS) e que fez reformas em casa para tornar o ambiente mais confortável para ela

Maíra Cardi compartilhou com mães e pais, seguidores de seu TikTok, o diagnóstico de transtorno do processamento sensorial (TPS) recebido por sua filha Sophia, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar.

De acordo com a influencer e empresária, a pequena tem uma hipersensibilidade que afeta seus sentidos, desde a audição até o olfato. Até então, ela diz que achava que era uma mera “birra” da criança.

“Isso mudou completamente a minha vida”, disse ela ao lembrar a revelação do diagnóstico em um vídeo publicado na sexta-feira (27). Como posso abordar? Como posso ajudar? Resolvi trazer aqui para vocês, porque, do mesmo jeito que me ajudou, pode ajudar algumas pessoas que convivem com outras que têm esse transtorno e nem sabem, ou você mesmo que tem e nem sabe.”



Casada com Thiago Nigro, o Primo Rico, Maíra conta que Sophia tem uma hipersensibilidade sensorial. Desde bebê, por exemplo, a menina já apresentava problemas para dormir.

“Começou a ter uma dificuldade tão grande de conseguir repor (as energias, dormir), que começou a arrancar os cabelos da cabeça. Não sei se vocês lembram, mas eu coloquei uma touquinha porque ela puxava e arrancava os cabelos de tanto nervoso, porque não conseguia dormir”, contou a influencer sobre a filha.

A empresária conta que a hipersensibilidade de Sophia faz com que ela pense até mesmo em como preparar a casa para que a garotinha se sinta o mais confortável possível. “As paredes do quarto dela são de manta de vidro, porta acústica, de estúdio de música mesmo.”

De acordo com Maíra, a pequena tem ainda sensibilidade à luz, além de não vestir todos os tipos de roupa, por conta de sua pele. O transtorno afeta ainda o seu olfato:

“Sofia é muito agoniada com cheiro. Toda vez, quando vamos dormir, temos que estar cheirosos. ‘Você não está cheiroso, sua barba está fedida.’ E ela não quer que chegue perto dela. Então, é preciso tomar banho e passar perfume para ficar perto dela. E a gente achava que era frescura”, disse ela.

