Morte de Daniella Perez completa 32 anos e Glória Perez faz homenagem emocionada

A- A+



A autora Glória Perez relembrou os 32 anos da morte da filha, Daniella Perez, com uma homenagem em suas redes sociais neste sábado (28). Daniella, que era atriz e bailarina, foi brutalmente assassinada aos 22 anos, em 28 de dezembro de 1992, pelo ator Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Tomaz.

Na época, Guilherme e Daniella interpretavam um par romântico na novela De Corpo e Alma, escrita por Glória. “Não, o tempo não ameniza nada”, desabafou a autora na legenda da publicação. A mensagem emocionou seguidores e famosos, que enviaram mensagens de apoio.

O corpo de Daniella foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela sofreu 18 golpes de punhal que atingiram pulmão, coração e pescoço. Segundo as investigações, o crime foi motivado por inveja e vingança, já que Guilherme de Pádua pressionava a atriz para aumentar a relevância de seu personagem na novela.

O ator foi condenado a 19 anos de prisão, enquanto Paula recebeu uma pena de 18 anos e seis meses. No entanto, ambos foram libertados em regime condicional após sete anos. A resolução do caso só foi possível graças a uma testemunha que anotou a placa de um carro no local do crime, ligando o casal ao assassinato.

Legado

Em 2022, o caso foi relembrado na série documental Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez, lançada pela plataforma Max. O documentário apresentou depoimentos de Glória Perez, familiares, amigos e do então marido de Daniella, o ator Raul Gazolla.

Guilherme de Pádua faleceu aos 53 anos, em 6 de novembro de 2022, vítima de um enfarte em Belo Horizonte.

A tragédia que marcou a família Perez e o Brasil segue sendo um marco na luta por justiça e na memória de Daniella, cuja carreira e vida foram interrompidas de forma tão trágica.

4o

Veja também

celebridades Otávio Mesquita sofre assalto à mão armada em SP