Morre Gustavo Perez Queiroz, aos 81 anos

Faleceu na tarde de ontem (25), Gustavo Perez Queiroz, aos 81 anos. Queiroz se destacou como dono da companhia de tecidos Yolanda e das usinas Salgado e Bulhões. Ele também foi diretor proprietário do Jornal do Commercio. Durante os anos 1980, Gustavo foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) por dois mandatos. Nos anos 1990, também foi presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE).

Por meio de nota, a Família Queiroz comunicou, com pesar, o falecimento do “pai, irmão, avô e tio Gustavo Perez Queiroz” e confirmou que o velório será no Memorial Guararapes, em Jardim Jordão, a partir das 10h desta segunda-feira (26). O sepultamento ocorre às 14h.

Legado

O atual presidente do Sindaçúcar, Renato Cunha, reforçou o legado de Gustavo Perez Queiroz:

“Gustavo atuou ativamente no mundo institucional nos anos 1980 e 1990, sempre com uma visão bastante consolidada do Brasil e do mundo. Foi presidente de entidades que sempre focavam em trazer investimentos para Pernambuco. Ele sempre foi um empreendedor de destaque”, lembrou Cunha.

Amigo e advogado de Queiroz por 35 anos, Gustavo Paes Andrade destacou a integridade do amigo:

“Gustavo é um homem que foi um marco na sua passagem por aqui. Um homem íntegro e amigo dos amigos. Sempre ouviu muito os amigos e esteve disposto a ajudar a todos. Era um homem de gestos”, enfatizou.

Irmão mais novo de Queiroz, José Ranulpho disse que além do legado, fica a saudade:

“Meu irmão deixa um legado de muito trabalho. Ele, além de tudo, fundou o SENAI de Caruaru nos anos 1980. Estava doente há um tempo e descansou. A saudade fica, mas o legado dele para indústria, em geral, é eterno”, declarou.

Luto oficial

Filho mais velho, Gustavo Perez Queiroz deixa sete irmãos, nove filhos e dez netos. Em nota, a Fiepe lamentou a morte do ex-presidente e decretou luto oficial de sete dias.

“É com profundo pesar que a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) comunica o falecimento de Gustavo Perez Queiroz, ex-presidente da Fiepe, que liderou a entidade com excelência e dedicação entre os anos de 1983 e 1989. Seu legado de compromisso com o desenvolvimento industrial de Pernambuco permanece como exemplo para todos nós. A Fiepe declara luto oficial de sete dias e expressa suas mais sinceras condolências aos amigos e familiares neste momento de dor”,

