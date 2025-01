Após 'Ainda Estou Aqui', Selton Mello fará estreia em Hollywood em novo 'Anaconda'

A- A+

Após a repercussão internacional de Ainda Estou Aqui, o ator Selton Mello fará sua estreia em Hollywood e será parte do elenco de uma nova versão de Anaconda. A informação foi confirmada pela revista The Hollywood Reporter, nesta sexta-feira, 17.



Conforme a revista, Selton se unirá a nomes como Thandiwe Newton, Steve Zahn e Ione Skye. O filme será estrelado por Paul Rudd e Jack Black e terá direção de Tom Gormican.



Fontes ouvidas pela The Hollywood Reporter afirmaram que o novo longa será uma releitura cômica da franquia de terror. O primeiro Anaconda estreou em 1997 e teve nomes como Jennifer Lopez e Owen Wilson no elenco.



A trama envolverá um grupo de amigos que, em meio a uma crise de meia-idade, vão a uma floresta tropical para refazer seu filme favorito da juventude. Selton interpretará um domador brasileiro de animais. Segundo a revista, as gravações já começaram na Austrália.



Recentemente, outra revista norte-americana, a Variety, apostou nas indicações de Ainda Estou Aqui em três categorias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Os indicados à maior premiação do cinema na próxima quinta, 23.

