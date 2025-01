A- A+

ainda estou aqui Oscar 2025: revista americana diz que "Ainda estou aqui" pode ser indicado em até 4 categorias Variety diz que filme de Walter Salles com Fernanda Torres chamou 'atenção significativa' após Globo de Ouro

A Variety, revista especializada na indústria do entretenimento, aposta que " Ainda estou aqui" pode ter até quatro indicações ao Oscar.

Em suas previsões para a edição 2025 do maior prêmio do cinema americano, a publicação diz que o longa de Walter Salles pode ser indicado nas categorias Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (para Fernanda Torres), Melhor Filme e, talvez, Melhor Roteiro Adaptado.

De acordo com a revista, a vitória de Fernanda Torres do Globo de Ouro (a brasileira venceu a categoria Melhor Atriz em Filme - Drama, disputando com nomes fortes como Nicole Kidman e Angelina Jolie) chamou "atenção significativa" para "Ainda Estou Aqui", e esse momento poderia se traduzir em uma surpreendente indicação para Melhor Filme e, talvez, Melhor Roteiro Adaptado.

Resultado do Oscar é imprevisível

Para a Variety, o Oscar 2025 não tem um favorito claro, e esta é uma das edições mais imprevisíveis em anos recentes.

A avaliação da revista leva em conta as indicações ao PGA Awards, premiação do Sindicato dos Produtores que costuma ser um bom termômetro para a categoria Melhor Filme.

Para a revista, com até 10 vagas disponíveis na categoria de Melhor Filme, os sete principais candidatos parecem estar decididos, incluindo “Anora”, “Wicked” e “Um completo desconhecido", além de "O brutalista", "Conclave" e "Emilia Pérez", com apostas sólidas para "Duna: parte 2", “Uma dor verdadeira” e “A substância”.

Isso deixa um lugar altamente cobiçado ainda em jogo, com pelo menos cinco filmes disputando: "Ainda Estou Aqui", “Setembro”5, “Sing Sing”, “Nickel Boys” e “Tudo Que Imaginamos Como Luz".

Para a Variety, “Conclave,” “Emilia Pérez” e “Wicked” devem ter dez indicações casa; “O brutalista” e “Duna: parte Dois” devem ter oito cada.

Academia confirma festa em março

Por causa dos incêndios que atingiram o sul da Califórnia na semana passada, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, realizadora do Oscar, prolongou o período de votação até esta sexta (17).

A premiação, no entanto, está mantida para 2 de março, em Los Angeles.

"Tomamos a decisão, cuidadosamente considerada, de prosseguir com a 97ª cerimônia do Oscar, conforme planejado, em 2 de março", afirmou em nota o CEO da Academia, Bill Kramer.

