Confira a lista dos filmes que prometem destaque na premiação do Oscar 2025

Apesar do anúncio dos indicados ao Oscar 2025 ter sido adiado para o dia 19 de janeiro, alguns filmes já despontam como muito bem cotados para ter lugar de destaque na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, marcada para o dia 2 de março deste ano.

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, deve concorrer nas categorias de melhor filme estrangeiro - fato que não ocorre desde "Central do Brasil" (1999), do mesmo diretor. A expectativa aumenta com a possibilidade de indicação de Fernanda Torres após o prêmio no Globo de Ouro, pelo qual se tornou a primeira brasileira a vencer na categoria de "Melhor atriz em filme de drama". Correndo por fora, a indicação de melhor roteiro adaptado.

Entre os filmes que devem figurar em muitas indicações está "Anora", de Sean Baker, estrelado por Mikey Madison. Não por acaso, o filme foi aclamado em Cannes, faturando não só a Palma de Ouro de Melhor Filme, mas também com o reconhecimento da crítica que deve confirmá-lo como forte candidato na corrida do Oscar.

"Conclave", dirigido por Edward Berger, chega à premiação tendo conquistado o prêmio de "Melhor roteiro" do Globo de Ouro. E o gênero que envolve tramas ligadas à Igreja Católica - a exemplo de "Spotlight", baseado em denúncias de pedofilia cometida por padres em diversas partes dos Estados Unidos - costuma ter apelo entre os norte-americanos.

A atriz Demi Moore confirmou o favoritismo faturando o Globo de Ouro na categoria "Melhor atriz em filme de comédia ou musical", por sua atuação em "A Substância" e deve aparecer como forte candidata à estatueta, assim como o filme "O Brutalista", vencedor do Globo de Ouro como "melhor filme de drama", "melhor direção" e "melhor ator em filme de drama", com Adrien Brody, conhecido por protagonizar "O Pianista".

Outros destaques são a cinebiografia "Um completo desconhecido", de James Mangold - sobre a vida do cantor e compositor Bob Dylan no início dos anos 1960 - e Duna 2, sequência do sucesso de Denis Villeneuve, que deve faturar algumas categorias técnicas.

