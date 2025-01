Após adiamento de indicações, cerimônia do Oscar pode ser afetada por incêndios? Entenda

A- A+

Os trágicos incêndios que vêm atingindo a Califórnia, nos Estados Unidos, especialmente a região da grande Los Angeles, já causaram a destruição de centenas de casas e pelo menos 10 mortes. Milhares de pessoas precisaram deixar suas casas e a situação ainda não está controlada por completo.



Os incêndios também causaram repercussões na temporada de premiações. Os focos de fogo aumentaram na última terça-feira (7), dois dias após o Globo de Ouro. Desde de então, vários eventos cinematográficos foram adiados ou cancelados. O Critics Choice Awards, que aconteceria no domingo (12), foi adiado para o próximo dia 26.



O SAG Awards manteve suas indicações, mas cancelou o evento que faria para revelar os nomes. Os indicados foram anunciados via comunicado oficial, como no caso do sindicato dos diretores. Já os sindicatos dos produtores e dos roteiristas optaram por adiar o anúncio de suas listas de indicados. O mesmo vez a Academia.

Os indicados ao Oscar seriam anunciados no próximo dia 17. A data foi adiada em dois dias, para o dia 19. A Academia também expandiu em dois dias o período de votação das indicações, que agora termina na terça (14).

Estrela da série "Hacks", vencedora de duas estatuetas do Globo de Ouro, a atriz Jean Smart usou suas redes sociais para defender o cancelamento das premiações.

“Com todo o devido respeito durante a temporada de comemorações de Hollywood, espero que qualquer uma das redes que transmitirão os próximos prêmios considere seriamente NÃO transmiti-los e doar a receita que teriam arrecadado para as vítimas dos incêndios e os bombeiros”, escreveu Smart.

A situação é complexa. Todos os acordos de transmissão das premiações já foram finalizados, bem como a venda de anúncios publicitários. O cancelamento das premiações também implicaria na perda de emprego de muitos profissionais da indústria que também tiveram suas vidas prejudicadas pelo fogo, destaca texto do New York Times.

Até o momento, não há nenhuma conversa no sentido de se adiar a cerimônia do Oscar 2025, prevista para 2 de março. A expectativa é que a situação já esteja controlada até então.

Em toda história, o Oscar nunca foi cancelado, mas já tivemos exemplos de adiamentos. O primeiro ocorreu em 1938, em razão de imensa inundação que atingiu Los Angeles. Em 1968, a cerimônia foi adiada por dois dias após o assassinato de Martin Luther King Jr. Situação parecida ocorreu em 1981, com o adiamento de um dia após o atentado contra o então presidente Ronald Reagan. A alteração mais significativa veio em 2021, com a pandemia, com a cerimônia acontecendo em abril e não na data prevista em fevereiro.

