ESTADOS UNIDOS Mel Gibson diz que sua mansão ficou "completamente torrada" em incêndio em Los Angeles Autoridades ainda classificam as chamas na região como 'fora de controle'

O ator e diretor Mel Gibson afirmou que sua casa de mais de uma década foi destruída pelos incêndios que devastam Los Angeles, esta semana. O artista revelou ter encontrado a mansão "completamente torrada" ao retornar ao local. Em entrevista ao podcast com Joe Rogan, Gibson questionou a ação das autoridades na contenção das chamas, mas celebrou que ele e sua família estejam em segurança.

— A perda é emocional e devastadora — destacou o ator.

Astros do cinema e da TV estão entre as centenas de pessoas que perderam sua casa nos incêndios florestais de Los Angeles, que devastaram parte da capital mundial do showbiz.

Paris Hilton

A socialite e atriz Paris Hilton, 43, disse que assistiu ao vivo, pela TV, à sua casa à beira-mar em Malibu ser atingida pelas chamas. "Meu coração dói por aqueles que ainda estão em perigo ou lamentando perdas maiores. A devastação é inimaginável", publicou no Instagram.





Mais tarde, a socialite compartilhou um vídeo de seus cinco cães dentro de um carro e disse que estava indo se abrigar em um hotel.

Fotografias divulgadas parecem mostrar a propriedade de luxo do vencedor do Oscar Anthony Hopkins, 87, totalmente incendiada. O ator não divulgou um comunicado público.

Jeff BridgesA

O vencedor do Oscar Jeff Bridges perdeu a casa em Malibu que dividia com a família, informou um representante ao site TMZ.

Billy Crystal

O astro de "Harry e Sally", Billy Crystal, informou que a casa onde viveu por 46 anos foi destruída, restando apenas a quadra de tênis. "Palavras não podem descrever a grandeza da devastação que estamos testemunhando e vivenciando", disse o ator, 76.

Eugene Levy

A imprensa americana reportou que uma casa pertencente ao ator de "American Pie" Eugene Levy havia sido incendiada. Levy contou ao Los Angeles Times como viajou em meio a uma fumaça preta para fugir do seu bairro.

John Goodman

A casa do ator de "Roseanne" John Goodman foi totalmente queimada, segundo fotos publicadas pela revista People. Goodman não comentou o assunto.

Mark Hamill

O astro de "Star Wars" Mark Hamill informou no Instagram que havia deixado sua casa em Malibu com sua mulher e seu cão, escapando por uma rodovia cercada por incêndios.

Hamill não informou se sua casa havia sido destruída, mas disse que a família estava fugindo para se salvar.

Adam Brody e Leighton Meester

O indicado ao Globo de Ouro Adam Brody e sua mulher, a atriz Leighton Meester, perderam sua casa em Pacific Palisades. A revista People obteve fotos de sua propriedade engolida pelas chamas.

James Woods

O vencedor do Emmy James Woods publicou no X um vídeo que mostra o fogo atingindo a vegetação perto de sua propriedade, em Pacific Palisades. "É como perder um ente querido", descreveu o ator, 77.

Jamie Lee Curtis

A vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis lamentou no Instagram: "Nosso amado bairro se foi. Nossa casa está segura. Muitos outros perderam tudo."

A atriz anunciou hoje uma doação de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões) para os afetados pelos incêndios em Los Angeles.

Cenário de caos

Voando rumo ao Sul de Los Angeles, Califórnia, através dos céus ainda cobertos de fumaça, pela famosa Costa de Malibu, já é possível avistar um rastro de mansões incendiadas, transformadas pelo fogo em verdadeiras ruínas à beira-mar.

No mais recente balanço oficial, divulgado na noite de quinta-feira, o número de mortos subiu para dez pessoas, segundo legistas do condado de Los Angeles.

"O departamento do legista recebeu notificação de dez mortes relacionadas aos incêndios às 21h do dia 9 de janeiro", disseram em um comunicado. "Todos os casos aguardam identificação e notificação legal às famílias", acrescentaram.

Os incêndios, que foram descritos pelo governo dos EUA como "os mais devastadores" da história da Califórnia, continuam fora de controle, segundo autoridades locais.

Do alto, de helicóptero, a vista aérea da região mostra o resultado da fúria das chamas. No luxuoso bairro de Pacific Palisades, ponto de partida das chamas devastadoras de Los Angeles, as estruturas queimadas transformam-se em uma fileira interminável de residências completamente consumidas pelo fogo.

Graças às imagens aéreas, a magnitude da devastação causada pelo incêndio em Palisades torna-se evidente: ruas inteiras em ruínas e os restos do que antes eram propriedades fabulosas agora reduzidas a cinzas e memórias.

O acesso a essa área altamente devastada permanece fechado ao público e até mesmo aos moradores, evacuados desde que as chamas começaram, na terça-feira, dia 7.

O maior entre os múltiplos incêndios que queimam simultaneamente ao redor de Los Angeles nesta semana destruiu mais de 7.700 hectares de Pacific Palisades e Malibu.

De acordo com uma estimativa preliminar, "há milhares" de estruturas destruídas, afirmou a chefe dos bombeiros, Kristin Crowley, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

Há pelo menos dois relatos de restos humanos encontrados nesse incêndio, embora as autoridades ainda não tenham confirmado números de mortos.

- É seguro dizer que o incêndio de Palisades é um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles - considerou Crowley. Uma visão facilmente perceptível para os repórteres da AFP a bordo de um helicóptero na quinta-feira.

Em alguns desses cobiçados espaços à beira-mar em Malibu, adorados por celebridades, as estruturas esqueléticas dos edifícios evidenciavam a escala da tragédia.

Outras mansões multimilionárias foram reduzidas a cinzas, ao ponto de terem sido arrastadas para o oceano Pacífico pela força do incêndio em Palisades.

Lá, acima de Malibu, uma fina linha de luxuosas propriedades à beira-mar contrasta com os restos do que antes era Pacific Palisades, um próspero platô, agora deserto.

Nem toda a colina foi carbonizada, algumas casas ainda sobreviveram intactas, e algumas ruas foram poupadas pelas chamas.

Mas, no extremo sul de Palisades, as laterais de estradas que até terça-feira eram ladeadas por impressionantes residências agora parecem cemitérios improvisados. Onde, fila após fila, existiam lares, tudo o que resta são algumas chaminés, palmeiras carbonizadas e brasas.

'Morte e destruição'

Kalen Astoor, moradora de Altadena de 36 anos, estava com dificuldades para entender os danos causados ao bairro de sua mãe de 76 anos. Embora sua casa ainda estivesse de pé, Astoor ainda estava em choque com a cena devastadora deixada pelo incêndio. - É uma visão de morte e destruição - disse a mulher à AFP.

Cerca de 180 mil pessoas na área ainda estão afetadas pelas ordens de evacuação, e as condições climáticas de seca extrema e ventos continuam "críticas", embora menos severas, insistem meteorologistas e autoridades locais.

Em uma coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, o procurador do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman, descreveu o passeio por Pacific Palisades até os restos da casa de sua irmã como "apocalíptico".

- Desde os anos 1990, quando Los Angeles enfrentou incêndios, enchentes, terremotos e tumultos, não vi um desastre semelhante em nossa cidade - disse ele.

- É uma loucura - concordou Albert Azouz, um piloto de helicóptero que sobrevoa esses céus há quase uma década, observando a destruição de cima, na quinta-feira. - Todas essas casas, desaparecidas - lamentou.

Combate ao fogo dos céus

Nos céus de Los Angeles, aviões-tanque e helicópteros, recortados pelo sol da Califórnia, serpenteiam entre gigantescas colunas de fogo, despejando produtos químicos retardantes de chamas e água sobre os incêndios violentos.

Olhando em quase todas as direções de um helicóptero sobrevoando a cidade, uma equipe da AFP viu meia dúzia de incêndios e erupções de fumaça saindo da paisagem montanhosa como vulcões recém-ativos preenchendo o horizonte.

Aeronaves, incluindo o Boeing Chinook de 11.350 litros, voaram para o combate de lugares tão distantes quanto o Canadá.

Incapazes de voar durante as primeiras horas dos incêndios florestais de Los Angeles na terça-feira devido a fortes rajadas de vento de até 160 km/h, essas aeronaves se tornaram ferramentas indispensáveis na batalha para conter os incêndios e reduzir ainda mais a devastação.

Helicópteros fizeram centenas de lançamentos na quinta-feira, quando as condições permitiram.

Aqueles equipados para operar à noite continuaram a voar pela região cheia de fumaça, trabalhando freneticamente para conter as chamas, antes que rajadas mais fortes fossem previstas para varrer a bacia de Los Angeles novamente durante a noite.

