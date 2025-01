A- A+

ESTADOS UNIDOS Incêndio em Los Angeles: veja quais famosos perderam suas casas por conta do fogo O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou "estado de emergência"

Os incêndios continuam em Los Angeles. Desde terça-feira, ventos e rajadas espalharam fogo pelas matas em Pacific Palisades, onde moram estrelas como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks, Reese Witherspoon e Adam Sandler.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou "estado de emergência". As cidades de Santa Monica e Malibu deram ordens de evacuação. Diante do ocorrido, várias celebridades tiveram de sair de suas casas. Algumas delas perderam seus imóveis por conta do fogo.





O ator James Woods caiu em lágrimas na CNN depois que sua casa em Pacific Palisades foi destruída pelo incêndio. “Um dia você está nadando na piscina e no dia seguinte está tudo acabado”, disse Woods no ar. “Havia tanto caos, era como um inferno. Todas as casas estavam pegando fogo ao nosso redor.”

Segundo a Variety, a casa de Adam Brody e Leighton Meester, também pegou fogo. O TMZ informou que o mesmo aconteceu com Anna Faris e com a compositora indicada ao Oscar Diane Warren.

“Há um arco-íris brilhando nele, o que estou tomando como um sinal de esperança para todas as criaturas que foram afetadas por esta tragédia”, escreveu Warren.

Cary Elwes e Lisa Marie Elwes, Spencer Pratt e Heidi Montag, Spencer Pratt e Heidi Montag, Cameron Mathison, Paris Hilton e Mandy Moore também viram suas casas em chamas. "Arrasada. Meu doce lar. Estou devastada por aqueles de nós que perderam tanto. Estou absolutamente entorpecida", disse Moore nas redes sociais.

