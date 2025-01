A- A+

Um vídeo aterrorizante viralizou nas redes sociais mostrando dois homens e um cachorro presos em uma casa completamente cercada pelo incêndio florestal que devasta Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, o número de mortos pelo fogo já chegou a cinco pessoas.

As imagens foram gravadas por um homem, ainda não identificado, que mostra as chamas com metros de altura cercando a propriedade em Pacific Glades, área conhecida como bairro dos famosos. Muito próximas das janelas que ocupam espaços do chão ao teto, o fogo deixa tudo com ainda mais cara de filme de terror.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Em um momento do vídeo, o homem mostra o cão assustado e diz que “vai ficar tudo bem”. Logo em seguida, o homem parece dar orientações para outra pessoa que está na casa, que sugere abrir uma janela. “Não abra nada”, determina o primeiro.



Segundo Kevin Dalton, que postou as imagens no X, os dois homens e o cão conseguiram deixar a casa em segurança. Apesar disso, não há novidades sobre o estado de saúde do trio. As cinco mortes registradas até o momento foram em Eaton, Altadena, subúrbio vizinho à cidade de Pasadena, ao norte de Los Angeles, onde as chamas queimaram quase 4.300 hectares.

— Tivemos 22 horas brutais em Pasadena - disse em entrevista coletiva o funcionário da prefeitura Miguel Márquez. Os bombeiros "se depararam com escuridão, fogo e ventos de 129km/h".

O comandante dos bombeiros de Pasadena, Chad Augustín, informou que sua equipe atua sem parar "retirando pessoas de prédios em chamas, ruas e veículos. O número de mortos seria bem maior sem os atos heroicos deles". Vários incêndios tiveram início no entorno de Los Angeles nas últimas 24 horas. Três deles estavam fora de controle e causaram grandes estragos.

O primeiro deles começou na manhã de ontem, em Pacific Palisades, um subúrbio de Los Angeles cobiçado por celebridades e estrelas de Hollywood. As chamas consumiram mais de mil estruturas e cerca de 6.390 hectares, informaram autoridades.

Centenas de bombeiros lutavam contra as chamas, intensificadas por fortes rajadas de vento, que se agravaram durante a noite no Sul da Califórnia. Mais de 50 mil pessoas estão sob ordem de evacuação apenas no condado de Los Angeles.

— Juntos, esses incêndios estão levando os serviços de emergência ao limite - disse Kristin Cowley, do Departamento de Bombeiros da cidade, acrescentando que há vários civis feridos, além de bombeiros. Mais de 300 mil moradores do Sul da Califórnia estão sem energia.

A cidade amanheceu com aspecto apocalíptico, coberta por nuvens cinzas e alaranjadas, além de árvores caídas e várias de suas palmeiras características quebradas devido à força dos ventos.

