incêndios Oscar cancelado? Rumores são falsos, dizem membros da Academia Revista especializada ouviu fontes internas que negaram qualquer intenção de cancelamento, o que seria inédito na História da premiação e só aconteceria por decisão do conselho da Academia

Em meio aos impactos dos incêndios florestais no sul da Califórnia, que resultaram em 25 mortes e mais de 200 mil pessoas deslocadas, rumores sobre o possível cancelamento da 97ª edição do Oscar se espalharam rapidamente nesta semana.

O tabloide britânico The Sun publicou uma matéria afirmando que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas estaria considerando cancelar a cerimônia, programada para 2 de março. Fontes oficiais, no entanto, desmentiram as informações.

A reportagem do The Sun, amplamente repercutida nas redes sociais, sugeriu que celebridades como Tom Hanks, Emma Stone e Steven Spielberg estariam integrando um comitê secreto responsável por avaliar o futuro da premiação.

Segundo a publicação, esse grupo teria colocado em pauta uma estratégia de contingência para cancelar o evento, algo sem precedentes nos 96 anos de história do Oscar.

"Não há planos de cancelamento"

De acordo com fontes ouvidas pela revista especializada The Hollywood Reporter, não há planos para cancelar a cerimônia.

Qualquer decisão relevante cabe exclusivamente ao conselho da Academia, formado por 55 membros.

Este grupo já anunciou medidas como a extensão do período de votação, o adiamento do anúncio das indicações e o cancelamento do tradicional almoço dos indicados, mas reiterou que a cerimônia principal está mantida.

Embora a logística do evento envolva desafios significativos devido aos incêndios, a Academia reforçou que está comprometida em realizar a premiação de forma responsável.

A liderança avalia formas de integrar o apoio às vítimas dos incêndios às celebrações do Oscar, que tradicionalmente emprega cerca de mil trabalhadores locais e gera visibilidade global para causas importantes.

Historicamente, o Oscar nunca foi cancelado, mesmo durante crises como a pandemia de Covid-19, quando o formato do evento foi adaptado.

