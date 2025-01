A- A+

Cinema "Ainda Estou Aqui" estreia nos EUA com 92% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes Filme mantém a tendência de ser bem recebido pelos críticos

Ainda Estou Aqui chega aos cinemas dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 17, aclamado pela crítica especializada: no Rotten Tomatoes, site agregador de críticas, o longa brasileiro acumula 92% de aprovação desde sua estreia no Festival de Veneza, em setembro passado.

Com 37 resenhas publicadas, o filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro por sua atuação, mantém a tendência de ser bem recebido pelos críticos.



Estreia em Portugal

O filme baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva também recebeu elogios em Portugal, onde a estreia será nesta quinta-feira, 16. Uma crítica do jornal Público valorizou o trabalho de Salles.



"Não é preciso explicar a pertinência política do filme, mas é preciso louvar a sagacidade de Salles na maneira como a aborda: podia ser só um panfleto, mais ou menos pedagógico, é antes uma espécie de demonstração pelo exemplo, por um exemplo entre outros possíveis", diz o autor Luís Miguel Oliveira

Veja também