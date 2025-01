A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? De Daniela Mercury a ensaio do Patusco, a vibe é de folia Shows no Litoral Sul, programação do Janeiro de Grandes Espetáculos e curtição para os pequenos, também integram roteiro do 'findi'; confira

E janeiro, em sua primeira metade, entregando tudo hein? Assim será mais um fim de semana deste mês 'start' de 2025, com uma tuia de coisas para ver, ouvir, dançar e contemplar.

Para os pequenos, agenda do Janeiro de Grandes Espetáculo e um "roller dance" de patins nas 'Olindas'.

E para os já grandinhos, além da programação da 31ª edição do festival - com destaque para o musical "Capiba - Pelas Ruas Eu Vou", no Santa Isabel - tem balada de manhã, à tarde e à noite - e, como sempre, para todos os gostos e bolsos.



Com Daniela Mercury e Márcia Freire, por exemplo, o sábado vai ser de Odara Ôdesce neste sábado (19), no Bairro do Recife.



E no Litoral Sul, em Tamandaré, tem verão pegando fogo com Henrique & Juliano e outras atrações.



A vibe é ir pros 'esquentas' do Carnaval? Tem ensaio do Patusco, Bloco das Ilusões, com André Rio e Bloco da Saudade em Manhã de Sol na Zona Norte.



Exposições em cartaz e estreias no cinema também entram no clima do fim de semana em Recife, Olinda e RMR. Bora, né?

SHOWS E EVENTOS

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"O Pequeno Príncipe", com a Cênicas & Cia de Repertório

Quando: Domingo (19), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetcaulos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"O Reino Congelado" - Inspirado em Frozen, de Helena Siqueira Produções

Quando: Domingo (19), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetcaulos.com

Roller Dance, com Carlos Cuscuz dos Patins

Quando: até 31 de janeiro

Onde: Shopping Patteo (Piso L2) - Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda

A partir de R$ 30 (com kit de segurança incluso)

Informações: @rollerdancecuscuz // @cuscuzrollerdance



Férias Shopping ETC

Com o mágico Rodrigo Lima

Quando: Sábado (18), às 14h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito, com cadastro no site do mall

Informações: (81) 3243-8256



PROGRAMAÇÃO ADULTO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Estesia"

Quando: Sexta-feira (17), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetcaulos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Martins, Show Acústico

Quando: Sábado (18), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetcaulos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

(Circo) Dunga In Concert

Quando: Domingo (19), às 17h

Onde: Teatro Capiba

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetcaulos.com

Hora do Frevo

Com Orquestra de Bolso

Quando: Sexta-feira (17), meio-dia

Onde: Paço do Frevo (térreo) - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

"Sexta Dançante", com Marcelo Andrade, Queiroz Banda Show e Orquestra das Pás

Quando: Sexta-feira (17), às 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30 (até 1h)

Informações: (81) 3223-2390

Disk EmoTV

Com Write Love Band e Banda Andromeda

Quando: Sexta-feira (17), às 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife

1º Reggae do Ano

Com Coff Reggae e The General Band

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 21h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Samba pra Cima - A Volta das Férias

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 19h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Friday Night

Com H20 Rock & Falcon's Rock Band + DJ Cristiano Lima

Quando: Sexta-feira (17), a partir das 21h

Onde: Downtow Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Odara Ôdesce - A Prévia

Com Daniela Mercury e Márcia Freire

Quando: Sábado (18), a partir das 17h

Onde: Mirante Jóia Rara (ao lado do Armazém 14) - Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 110 via Sympla

Informações: @golarrole

Festival Verão Tamandaré

Com Henrique & Juliano, Felipe Amorim, Léo Foguete e Grelo

Quando: Sábado (18), a partir das 17h

Onde: Praia de Tamandaré, Litoral Sul (PE 009)

Ingressos a partir de R$ 100 no site Guicheweb

Informações: @veraotamandare

Duvália Sunset

Com Dizmais, Orquestra de Bolso, Boa Ousadia e DJ Babilônia

Quando: Sábado (18), a partir das 13h

Onde: Jardins do Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla e no WhatsApp (81) 9 8234-5535

Informações: @jadeucertoproducoes

Mercado Folia Esquenta

Com Kelvis Duran, Rafa Cout e Sambadeiras

Quando: Sábado (18), a partir das 18h

Onde: Mercado da Torre - Rua José Bonifácio, 747, Loja 1, Torre

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla e reserva de mesas (81) 9 9545-6354 (Otávio)

Informações: @mercadodatorre

Duo Lucas e Natália Santos

Quando: Sábado (18), a partir das 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praça de Alimentação)

Acesso gratuito

Informações: @shoppingcostadourada

Paranambuca 15 anos - A Festa

Com o DJ Will Neves e Gripo Tambores de Saia

Quando: Sábado (18), a partir das 19h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Malícia Champion

Quando: Sábado (19), às 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 29, Olinda

A partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @malicia_champion



Forró do Candeeiro

Com Cezzinha

Quando: Sábado (18), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

R$ 100 (visitação, show, rodízio e bebidas) via Sympla

Informações: (81) 9 9252-4222 // @centroculturalgaleriasuassuna

Pagodéa - 9ª Edição

Quando: Sábado (18), a partir das 16h

Onde: Clube dos Oficiais da PM/CBM-PE - Av. João de Barros, 357, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3423-5792

Ensaios de Carnaval, com Bloco das Ilusões e André Rio

Quando: Sábado (18), a partir das 18h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: @galodamadrugada

XI Manhã de Sol do Bloco da Saudade

Quando: Domingo (19), a partir de meio-dia

Onde: AABB - Av. Dr. Malaquias, 204, Graças

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9635-7740 (WhatsApp)

Ensaio do Patusco

Quando: Domingo (19), às 16h

Onde: Sede do Patusco - Rua Santa Tereza, 119, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @bateriapatuscooficial

Rebelde Sunset

Com Revival RBD

Quando: Domingo (19), a partir das 15h

Onde: Seu Zuza Boteco - Rua Capitão Zuzinha, 136, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @seuzuzaboteco

TEATRO



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Kassandra", da Cia Stravaganza (RS)

Quando: Sexta-feira (17), às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Em Busca de um Emprego", da Cia Anasalada de Variedades

Quando: Sexta-feira (17), às 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Ao Paraíso", do Coletivo Flutuante

Quando; Sexta-feira (17), às 20h15

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Na Bagagem Poesia"

Quando: Sábado (18), às 19h

Onde: Teatro Capiba - Av. Norte Governador Miguel Arraes, 1190, Mangabeira

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Capiba - Pelas Ruas Eu Vou"

Quando: Sábado (18), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Senhora de Engenho - Entre a Cruz e a Torá"

Quando: Sábado (18), às 19h e Domingo (19), às 18h

Onde: Sinagoga Kahal Zur Israel - Rua do Bom Jesus, 197, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Contando Histórias"

Quando: Sábado (18), às 17h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Mostra Vivencial - "Santo Genet e as Flores da Argélia", do Grupo Cênico Calabouço

Quando: Domingo (19), às 18h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Tirulipa, Zé Lezin e Cinderela

Quando: Sexta-feira (17), às 20h

Onde: Geraldão - Av. Mascarenhas de Moraes, Imbiribeira

Ingressos a partir de 80 no site Ingresso Nacional

Informações: (81) 9 9544-0026 // (81) 9 9544-0053

(Musical) "As Ganhadeiras de Itapuã"

Quando: Sexta-feira (17) e Sábado (18), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos gratuitos - com retirada via Sympla

Informações: (81) 3425-1915

Show do Agamenon - Stand Up Comedy

Com Michele Félix e e Davi Villa Real

Quando: Domingo (19), às 20h30

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

EXPOSIÇÃO



"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h



"Pancetti: O Mar Quando Quebra na Praia..."

Quando: até março

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Antônio Brennand, Várzea

A partir de R$ 25

Informações: (81) 2121-0365 // (81) 2121-0352



Visitação: de terça a domingo, das 10h às 17h

CINEMA



"Aqui"

SINOPSE: Ambientado em um único lugar, a trama segue diversas famílias ao longo de gerações, todas conectadas por este espaço que um dia chamaram de lar. Protagonizado por Tom Hanks e Robin Wright, é uma emocionante jornada de amor, perdas, risos e memórias, que nos transporta desde o passado mais distante até um futuro próximo. Direção: Robert Zemeckis

"Luiz Melodia - No Coração do Brasil"

SINOPSE: O documentário musical narrado todo em primeira pessoa, busca dar voz ao artista, que ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas no mercado fonográfico e cultural brasileiro. Direção: Alessandra Dorgan

"Maria Callas"

SINOPSE: Filme estrelado por Angelina Jolie acompanha a história da vida da maior cantora de ópera do mundo, Maria Callas, durante seus últimos dias na Paris dos anos 1970. Direção: Pablo Larraín

