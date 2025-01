Morre, aos 78 anos, David Lynch; família informou através de post nas redes sociais

A- A+

O cineasta David Lynch morreu, aos 78 anos, segundo a família, que anunciou sua morte em uma postagem no Facebook. O diretor e roteirista norte-americano ficou conhecido pelos filmes ''Veludo Azul'' e ''Cidade dos Sonhos'', além de ter conquistado reconhecimento pela série televisiva ''Twin Peaks''.

Lynch rompeu com o mercado cinematográfico ao realizar obras surrealistas, desenvolvendo uma característica própria vinculada aos seus filmes. O estilo conhecido como "Lynchiano" é caracterizado por imagens de sonhos e peculiares efeitos sonoros.

Em 2024, o diretor havia sido diagnosticado com Enfisema, consequência do seu hábito de fumar. Ainda sim, no texto compartilhado pela família não foi dito o motivo.



''Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria, 'Fique de olho no donut e não no buraco''', escreveu a família.

Segundo o TMZ, David Lynch estava hospedado na casa da filha, por conta dos incêndios florestais que atingiram a região de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele faleceu na última quarta-feira (15).

Veja também