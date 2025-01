A- A+

BBB25 Irmã da 'sogra' do BBB25, Dona Josy garante: "Ela só precisa de um espaço" A Folha de Pernambuco percorreu Ouro Preto, em Olinda, e chegou até a casa de Joselma, a D. Delma, participante olindense do reality, e levou um papo com a sua irmã, Dona Josy

O 'tour' pelas 'Olindas' começou no início da tarde. O destino, Ouro Preto - bairro sensação e sucesso nacional. E a "culpa" é de sogra e do genro, pernambucanos olindenses que participam da 25ª edição do reality Big Brother Brasil.



Algumas ruas e ladeiras depois, com direito a uma tentativa de furto de carambolas, um carro de ovo no meio do caminho - e o foco nem era Gracyanne Barbosa - a Folha de Pernambuco chegou à casa de Joselma, a Dona Delma.



Antes, porém, também no caminho, um papo aqui e acolá com vizinhos e amigos da pernambucana, trouxe a certeza de que ela é querida e de que a torcida que também se estende ao genro Guilherme, é gigante.

"Todo mundo gosta dela", garantiu Vanessa Cavalcanti, uma das vizinhas abordadas antes de chegar à casa de esquina de primeiro andar, onde mora Dona Delma.



Josy, a irmã, mora no térreo da mesma casa.









PAPO DA VEZ: A IRMÃ DA SOGRA

"Aí ela: 'vamo beber'? Abre um litrão e a gente fica tomando". E foi assim que Josy, irmã da sogra, iniciou o bate-papo, que se prolongou sem esforço e sob muitos risos.



Tal qual a irmã que está no BBB25, Dona Josy é da descontração e leva a vida "numa boa" e com simplicidade.



"Desde o começo, eles sempre foram assim. Foi uma conexão, como eles disseram, de primeira", segue ela, dessa vez falando sobre a relação entre sogra e genro, ou seja, sobre Dona Delma e Guilherme.



Entre outras coisas, e com participação especial de Tia Bete, também vizinha e amiga da sogra - e responsável por um providencial suquinho de acerola - a prosa fluiu com a garantia de que Dona Delma é sim "Pipoca raiz".



"A gente amanhce o dia ela dançando Frevo. Ela dança a noite todinha, com as perninhas dela", garante a irmã.







Veja também