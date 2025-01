A- A+

BBB 25 BBB 25: saiba como Guilherme e Joselma viraram 'casca de bala' Eles foram o primeiro par de brothers que sofreu com uma consequência do Sincerão

A dupla Guilherme e Joselma, ou Delma, como prefere ser chamada, entrou atrasada no BBB 25 e já fez história. Foi o primeiro par de brothers que sofreu com uma consequência do Sincerão e tiveram que dormir ao relento, só com um colchonete.

Deu raiva no começo, mas no dia seguinte, Delma voltou para casa sambando e declarou que ali dormiria até do lado do fogão.

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, quem também tem feito sucesso é Letícia Tavares, filha de Delma e mulher de Guilherme. Com mais de 15 mil seguidores contabilizados na manhã desta quinta-feira,16, Letícia já faz publis e distribui entrevistas.

Em uma delas, ao jornal Extra, ela contou sobre o início do relacionamento, há seis anos. Disse que ela e Guilherme se conheceram nos corredores da faculdade de fisioterapia e nunca mais se largaram. "Eu era de uma turma acima da dele e quando o vi, já disse para minhas amigas: é meu crush. Foi paixão à primeira vista (risos). Mas só fomos nos conhecer numa festa de um amigo dele", lembrou Letícia.

A coisa ficou realmente séria quando Guilherme acionou a sogra pelo Facebook, querendo conhecê-la. Marcaram logo uma festa. "Minha família adora uma farra, música alta, karaokê, microfone. . E quando Guilherme desceu do carro, minha mãe já gritou: 'Esse é Guilherme, meu genro gostoso'", lembrou Letícia de como a mãe e o então namorado se tornaram um "casca de bala" do outro.

O termo, que tem origem nas vaquejadas, se tornou popular com a música de Thulio Milionário e indica que uma pessoa é muito próxima de outra.

Letícia revelou que o pai, que adora uma cachaça, toda hora enchia o copo do visitante. "Pronto, Guilherme ficou bêbado, deitou na cama e ficou rindo de vergonha. Minha mãe o tranquilizou: 'Se é para ficar sóbrio na minha casa, nem venha'. Fez um café e, assim, começou a amizade", contou.

