Big Brother Brasil BBB 25: após festa, enquetes apontam mudança em lista de participantes favoritos do público Duplas formadas por pessoas anônimas despontam com maior predileção dos espectadores na reta inicial do reality show, mas cenário é incerto

Ainda é cedo para apontar um favorito no BBB - Big Brother Brasil. Mas, sim, passados três dias da estreia do reality show, o público já começa a dar sinais de que gosta mais de uma dupla do que de outra...

Após a realização da primeira festa na casa, com direito a um show de Anitta, enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que participantes do grupo Pipoca — formado por anônimos — despontam como os prediletos dos espectadores até agora no BBB 25.

Por enquanto, vale ressaltar, tudo muda o tempo todo no confinamento (e na opinião de quem assiste ao programa). Afinal, o jogo ainda está se desenhando.

Os nomes que mais têm aparecido no topo das principais enquetes acompanhadas pelo Globo são as duplas formadas por Guilherme e Joselma, genro e sogra que entraram por último no reality show mediante escolha do público.

Ambos seguem mais ou menos empatados, até o momento, com os gêmeos João Pedro e João Gabriel, que também vêm conquistando simpatia dos espectadores, e com os amigos Vinicius e Aline, que acabaram atraindo críticas e reclamações de alguns colegas de confinamento, no segundo dia de programa, devido a uma reclamação da policial sobre pessoas que repetiram refeições sem se importar com quem ainda não se alimentou.



Na sequência, aparecem participantes do grupo Camarote — com duplas formadas por pelo menos um nome conhecido do grande público. Os nomes que mais aparecem, nas mesmas enquetes radiografadas pelo Globo, são Vitória Strada e Mateus, amigos que trabalham respectivamente como atriz e arquiteto.

O que acontece em cada dia no BBB?

A seguir, relembre a agenda do BBB - Big Brother Brasil e saiba o que está previsto para acontecer em cada dia da semana no reality show:

Segunda-feira: Sincerão, o antigo Jogo da Discórdia;

Terça-feira: Eliminação;

Quarta-feira: Show de Quarta (com super atrações, que se apresentam sempre acompanhadas de uma pessoa importante para elas — a estreia, nesta semana, é com Anitta, que sobe ao palco ao lado do pai, conhecido como Painitto);

Quinta-feira: Prova do Líder;

Sexta-feira: Leilão do Poder Coringa e Festa da Semana;

Sábado: Prova do Anjo;

Domingo: Formação de Paredão.

