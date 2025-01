A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Veja tudo o que rolou no primeiro "Show de Quarta" da edição Com after improvisado, brothers e sisters animaram a madrugada desta quarta (15)

Nesta quarta (15), as duplas participantes do Big Brother Brasil 25 aproveitaram o primeiro Show de Quarta da edição, que contou com a presença da cantora Anitta e Painitto, seu pai Mauro Machado.

Após o show, coolers foram liberados na área externa da casa e os brothers seguiram com a madrugada de festa, em um after que rendeu movimentações no jogo.

Anitta na casa do BBB

Antes de seu show, Anitta surpreendeu os participantes com uma visita dentro da casa, ao lado de seu pai conhecido como Painitto.

A artista brincou, dizendo que veio também concorrer ao prêmio e ainda questionou a distribuição de camas no Quarto Nordeste.

"Eu não tenho problema de dormir com meu pai... Ele só ronca, tá, gente!" afirmou a cantora.

Ainda tiveram direito a uma visita ao confessionário, votando no participante Diego Hypólito: "Está desde o início sabotando a minha participação com o meu pai", brincou.

Show de Quarta

Cantando seus maiores sucessos, Anitta animou os participantes no primeiro Show de Quarta do BBB 25.

Em uma estrutura diferente das outras edições, brothers e sisters ficaram em uma arquibancada enquanto a apresentação acontecia abaixo deles.

Estrutura do primeiro 'Show de Quarta' do BBB 25. Foto: Redes sociais/Reprodução

After

Após o show, as duplas foram encaminhadas para a área interna da casa, mas isso não impediu que a festa continuasse.

Sem poupar os vocais, cantaram e dançaram na cozinha, o repertório contendo até mesmo músicas como "Derê", de Belo. O cantor é o ex da participante Gracyanne Barbosa.

Simplesmente começaram cantar música do Belo KKKKK #BBB25 pic.twitter.com/QbL1MbT00t — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 16, 2025

Após o esquenta dentro da casa, a produção liberou coolers e música na área externa e os jogadores continuaram seu after no gramado.

Em meio aos momentos que marcaram a noite, Diego Hypólito e Gracyanne impressionaram com suas coreografias, mesmo que os movimentos não tenham saído como o planejado.

Ao som da música "Ensaio das Maravilhas", de PEDRO SAMPAIO e Thaysa Maravilha, a dupla tentou fazer o passo do "Gira-Gira", e a sister acabou caindo no chão.

SOCORRO, O DIEGO E A GRACYANNE KKKKKKKKKK #BBB25 pic.twitter.com/iDEJtrgviM — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 16, 2025

Edilberto também surpreendeu a festa, lembrando o público de sua profissão. O dono de circo equilibrou uma das cadeiras do gramado em seu queixo.

Mas nem todos da casa curtiram a atitude do brother. "Imagina, Aline, ele podia se machucar" comentou Vinícius, dentro do Quarto Anos 50.

Edilberto equilibrando uma cadeira com o queixo #BBB25 pic.twitter.com/5F1YMroyHi — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 16, 2025

Crise na dupla

A dupla Vitória Strada e Mateus se entenderam após um breve desentendimentos nesta quarta (15). ""Eu quero que a gente viva a melhor experiência das nossas vidas. Já está sendo incrível", disse o brother.

Mas logo em seguida, outro clima se instaurou no par de amigos, Ao pedir que o participante a acompanhasse ao buscar algo dentro da casa, Mateus recusou o pedido.

"Vem comigo, aprende a me acompanhar", pediu Vitória, e logo se juntaram.

Saudades

A participante Thamiris confessou para sua irmã, Camilla, que está sentindo falta de sua família. "A gente estava falando do meu sobrinho, estou morrendo de saudade" disse a sister entre lágrimas, quando Vitória se aproximou para consolar a carioca.

Poucos solteiros?

Uma reclamação inusitada surgiu da jogadora Gracyanne, que questinou a quantidade de homens solteiros dentro da casa. "Por que não botaram um número compatível?" indagou Gra.

