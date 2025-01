BBB 25: fãs criticam rótulo de "idosa" que Joselma recebeu: "Mesma idade da Alessandra Negrini"

A- A+

Joselma, participante do BBB 25, tem a mesma idade da atriz Alessandra Negrini. Quem vem propagando isso aos quatro ventos, por meio das redes sociais, são vários espectadores do reality show.



Desde que a sogra de Guilherme, com quem forma uma dupla no programa, foi alçada ao posto de "pessoa mais velha" ou "mulher de idade" por parte da grande maioria dos colegas de confinamento, internautas vêm discutindo com veemência o assunto na internet.



Afinal, a cozinheira pernambucana, que já ganhou a vida vendendo marmitas, tem só 54 anos. No Brasil, vale lembrar, a idade considerada idosa é de 60 anos ou mais.





"Gente, a Joselma não é idosa. É considerada pessoa idosa, de acordo com nossa legislação, quem tem 60 anos ou mais, art. 1º do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei 10.741/2003. E só a título de comparação, ela tem a mesma idade da Alessandra Negrini, ou seja, 54 anos", escreveu uma pessoa por meio do X. Internautas destacam que a participante Vilma — que forma dupla com o o filho, o ator Diogo Almeida — esta sim é considerada idosa, já que tem 68 anos.

"A Joselma tem 54 anos, e tratam como se fosse idosa! Sendo que a Vilma tem 68 anos e não reclamou nada sobre camas e ainda ficou horas na prova de resistência", comentou outro usuário do X, ao lamentar que a própria Joselma, de apelido Delma, tenha se colocado na caixinha de "participante idosa" do reality show.

Na última terça-feira (14), a polêmica veio à tona depois de Thamires e Camilla e João Gabriel e João Pedro escolherem Guilherme e Joselma para receberem uma punição de dormir ao relento do lado de fora da casa. "Como fazem isso com uma senhorinha?", questionaram vários espectadores, por meio das redes. Em resposta, parte do público reagiu.

Para desfazer a ideia de que Joselma é idosa, alguns internautas, aliás, vêm compartilhando montagens em que a pernambucana aparece ao lado de pessoas da mesmíssima idade, entre as quais as atrizes Leticia Sabatella, Claudia Abreu, o jornalista César Tralli, o apresentador Márcio Garcia e o ator Alexandre Nero.





BBB 25: Joselma (ao centro) tem a mesma idade de Letícia Sabatella, Claudia Abreu, Alexandre Nero e Márcio Garcia — Foto: Reprodução/Instagram

De outro lado, defensores de Joselma lembram que ela teve uma vida difícil, sem acesso a privilégios que outras pessoas tiveram. "Eu sei que Joselma não é idosa, mas não dá para comparar os privilégios. O que a pessoa sofreu na vida faz diferença e bastante", analisou uma usuária do X. "Pois é, acho essas comparações burras", concordou outra pessoa. "Meu medo é envelhecer e ser comparada com a Alessandra Negrini. Injusto demais", afirmou mais um internauta, chamando atenção para o fato de a atriz ser uma exceção.

Veja também