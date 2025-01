A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Cenografia do programa tem inspiração em produções antológicas da Globo Na onda da celebração dos 60 anos da Globo, casa do "Big Brother Brasil" mergulha em produções e novelas da emissora

O “Big Brother Brasil”, exibido entre janeiro e abril, pode até parecer um programa sazonal, com uma produção limitada a alguns meses do ano.

O reality show, no entanto, conta com um esforço de trabalho contínuo e ininterrupto o ano todo. Pouco antes da reta final de temporada que está no ar, a equipe liderada pelo diretor Rodrigo Dourado já começa a planejar os primeiros detalhes do ano que ainda está por vir.

“Todo mundo acha que a gente só pensa o próximo ‘BBB’ quando acaba o atual. Não é assim. Mais ou menos em março a gente começa a pensar no tema da casa do ano seguinte. Ainda nem é a reta final do programa que está no ar. Quando o programa termina, a gente já tem de estar com o tema encaminhado para quando voltarmos das férias. Então, a equipe de cenografia já começa na busca por referências e montagem de pranchas”, explica Mariana Mónaco, que assina a produção da competição ao lado de Rodrigo Tapias.

Chegar ao tema da cenografia do “BBB 25” não foi difícil. O programa fará uma homenagem à Globo, que completa seis décadas em abril.

A casa mergulha na fábrica de sonhos e em suas tantas histórias reais e fictícias já contadas, trazendo cômodos inspirados em temáticas marcantes das novelas e programas da emissora.

“Chegar ao tema não foi difícil, mas o tema em si trouxe dificuldades. A Globo tem muita história e são muitas referências. Não é só novela. Tínhamos de prestigiar vários programas também”, afirma a produtora, que precisou correr contra o tempo pela primeira vez.

“Como estávamos com o ‘Estrela da Casa’ no ar, a gente começou a obra um mês e meio depois do nosso normal nos outros anos. Tivemos de ficar acompanhando tudo de perto e semanalmente para sanar qualquer problema rapidamente. Me entregaram a casa no dia 30 de dezembro”, aponta.

A sala, local onde Tadeu Schmidt faz contato com os confinados, tem como inspiração as novelas orientais já exibidas na Globo. Um dos quartos remete a novelas ambientadas no Nordeste do Brasil e conta com texturas típicas da região compondo a decoração, como a renda e o crochê.

Em outro, as produções da década de 1950 ditam o tom, com direito a itens como almofadas em formato de bumerangue e uma lambreta na parede.

Já no terceiro quarto, a decoração é inspirada no dominical “Fantástico”, cuja estética da vinheta de abertura e do estúdio são replicadas na luminária principal, em almofadas de padronagens geométricas e em móbiles com efeito de movimento e luz.

“Temos um acervo só nosso de muitas temporadas. Algumas vezes até emprestamos para outras produções. Mas essa casa não tem nada reaproveitado. Tudo novo, tudo criado e pensado. Temos muitas parcerias que nos ajudam nesse processo”, sinaliza Mariana.

Assim como nos anos anteriores, a casa conta com uma explosão de cores fortes. O banheiro recorda as produções onde o realismo fantástico foi presente.

O espaço é multicolorido tanto nas paredes quanto nos elementos, como cuba e torneiras. “A casa é quase um personagem desse programa. Não pode ser uma casa normal como a nossa. Tem de ser uma casa bacana e que fique bonita no vídeo. Por isso tantas cores. A gente quer que as pessoas fiquem extasiadas”, aponta a profissional.

“Big Brother Brasil” – De segunda a domingo, 22h30, na Globo.

