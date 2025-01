BBB 25: Pernambucanos Guilherme e Joselma dormem fora de casa como consequência de dinâmica

A- A+

Com todos os 24 participantes já dentro do reality, a entrada ao vivo do BBB 25 na noite desta terça-feira (14) já contou com "fogo no parquinho" e consequência para uma das duplas: os pernambucanos Joselma (sogra) e Guilherme (genro) dormem esta noite fora da casa.



Tadeu Schmidt anunciou uma dinâmica surpresa, um "esquenta do Sincerão", para testar as primeiras impressões e afinidades entre os brothers e sisters nessas primeiras 24 horas do jogo.

No jardim da casa, os participantes deveriam indicar uma dupla que "joga junto com você" e duas duplas que "ficam fora do seu jogo", usando 30 segundos para justificar a escolha destas duas últimas.



No final, a dupla com mais votos para "ficam fora do seu jogo" sofreu a consequência: dormir do lado de fora da casa.



Empate

O final da dinâmica teve quatro duplas empatadas com "ficam fora do seu jogo": Guilherme e Joselma, Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Arleane e Marcelo e Aline e Vinícius.



A decisão coube às duas duplas mais votadas no "joga junto com você": João Pedro e João Gabriel e Camilla e Thamiris, que, em consenso, escolheram sogra e genro pernambucanos, que passarão a segunda noite do jogo "ao relento".

