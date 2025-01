A- A+

BBB 25: Anitta, junto ao pai, é a primeira atração do "Show de quarta" nesta edição As tradicionais festas do líder voltarão ao BBB na segunda fase do programa

Mais uma novidade que envolve laços afetivos vai acontecer nesta edição do Big Brother Brasil. Além do jogo e da entrada dos participantes em dupla, uma nova dinâmica estreia na “casa mais vigiada do Brasil”: é o “Show de quarta”, que terá como primeira atração a cantora Anitta.

Estreando no programa desta quarta (17), a dinâmica inédita consiste na visita de um/a artista à casa do reality, junto a alguém com quem tem um forte laço de afeto, seja de parentesco ou amizade, além de fazer um shows para os brothers e sisters.

Anitta visitará a casa do BBB 25 acompanhada do seu pai, Mauro Machado. Diferente das festas semanais do BBB, além dos shows, há uma proximidade maior entre os artistas e os participantes do reality, assim como é mais explorada na dinâmica a relação entre artista e seu parente ou amigo.

Mudanças

Com o “Show de quarta”, as tradicionais Festas do Líder, no formato como conhecemos, só voltam ao programa na segunda fase do BBB.

As festas de fim de semana (às sextas ou sábados) continuarão. A atração da primeira grande festa, que acontecerá na sexta (17), será divulgada em breve.

