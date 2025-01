A- A+

BBB 25 BBB 25: quantidade de ovos na casa preocupa Gracyanne Barbosa Em conversa com a irmã, Giovanna, a musa fitness admite que sua alimentação não está sendo suficiente: "fiquei com fome"

Mais rápido do que se imaginava: nesta terça (14), segundo dia de confinamento no BBB 25, a influencer fitness Gracyanne Barbosa já está preocupada com a quantidade de ovos para manter sua famosa (e rigorosa) dieta.

Em conversa com sua dupla no reality, a irmã Giovanna, enquanto almoçava, Gracyanne se mostrou satisfeita com o prato que fez: “Super ficou satisfatório cinco ovos e brócolis”, disse.

No entanto, Giovanna, olhando para onde os alimentos são guardados, comentou: "Eu fiquei com medo, porque comecei a olhar ali, e tem que durar ainda… ”

Gracyanne respondeu que, ao perceber que as outras pessoas também comem ovos, terá de fazer adaptações nas suas refeições.

"Eu vou tirar um frango e mais tarde vou comer frango. Porque, viu, todo mundo come ovo também", disse.

"Não, todo mundo não, não é só você não... todo mundo come", endossou Giovanna.

Gracyanne, então, ao avaliar sua porção individual de ovos, admitiu que sua alimentação não está sendo suficiente: "Eu não sei o que eu vou fazer, tipo, ontem eu fiquei com fome!”

Giovanna lembrou à irmã que elas ainda estão no começo do programa e que as coisas podem ficar mais apertadas: "E tipo, foi regado assim porque foi no começo. Quando compra, não compra tanto assim", concluiu.



