BBB 25 BBB 25: Gracyanne Barbosa é questionada sobre ex-marido e afirma: ''Amamos o Belo'' O ex-atleta olímpico Diego Hypólito conversou com a modelo de fisiculturismo, na academia

Não demorou para o cantor Belo ser citado pelos participantes do BBB 25. Com a participação de Gracyanne Barbosa nesta edição, depois da polêmica separação do casal, seria difícil não falar da relação entre a musa fitness e o artista.

Nesta terça-feira (14), o ex-atleta olímpico Diego Hypólito estava treinando na academia da casa, junto com outras pessoas, entre elas Gracyanne. Na ocasião, o ex-ginasta manifestou o seu carinho pelo ex-marido da modelo de fisiculturismo.

"Eu sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo", afirmou Diego Hypólito.

"Não é delicado, não. Amamos o Belo", rebateu Gracyanne Barbosa.

A conversa seguiu com Gracy pedindo para a sua irmã Giovanna falar sobre sua relação com Belo.

''(...) eu falei que ele (Belo) é maravilhoso, como artista e como pessoa também. Ele é maravilhoso. É o paizinho da Gi", disse a modelo.

"Ele é minha referência paterna, de tudo, de carinho. Sou fã número um dele", expressou Giovanna.

"O Belo foi a pessoa que me ensinou a falar 'eu te amo', a abraçar... Ele é muito carinhoso. Eu não sabia fazer isso e aprendi com ele. Sou muito grata", completou Gracyanne.

Gracy não parece preocupada em evitar o nome do cantor. Além de não esconder o seu carinho e gratidão por ele, ela comentou, mais cedo, sobre o fato dele já ser avô, enquanto conversava na área externa do jardim com o circense Edilberto.

Belo e Gracyanne se separaram após os rumores de uma traição da musa fitness.

